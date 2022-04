Santé – Les conditions de vie favorisent la bronchiolite

Des parents accompagnés d’enfants enrhumés arrivaient en masse aux consultations médicales gratuites, organisées par Airtel Madagascar, dans le fokontany d’Avaradoha, la semaine dernière, dans le cadre de la journée mondiale de la Santé. « La bronchiolite hausse pendant l’intersaison. Les conditions de vie favorisent la propagation de cette infection virale», indique le Dr Harimanana Ramanantsoa, médecin auprès du Bureau municipal d’hygiène (BMH) de la commune urbaine d’Antananarivo.

Il parle, notamment, de la promiscuité et de l’usage de charbon de bois. « Nous avons deux pièces, nous vivons à cinq dans la première pièce. La deuxième pièce, qui est à côté, nous sert de cuisine. C’est là que nous cuisons nos repas, avec des fourneaux à charbon de bois. », raconte Tiana Mahenintsoa, une mère de famille qui porte son fils atteint de la grippe, dans ses bras. « Comme il s’agit d’une maladie virale, cette promiscuité favorise sa rapide propagation. Et le charbon de bois accroît le risque de maladie pulmonaire », rajoute le médecin. Il recommande aux parents d’aérer la maison, d’enlever les poussières et d’éviter surtout l’usage du charbon de bois à la maison.