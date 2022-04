Recettes publiques – Tabac et alcool dans le viseur du fisc

Des lignes commencent à bouger sur les relations du gouvernement avec le Fonds monétaire international, FMI. Un appel à manifestation d’intérêt international suscite des interrogations.

Des faits indéniables. Les bars où beaucoup boivent des boissons alcoolisées ou non, et fument comme des cheminées ne désemplissent pas. Cela malgré la fièvre inflationniste qui prévaut. L’État n’est pas insensible à cette niche inépuisable. Il vient de lancer un Appel à manifestation d’intérêt, AMI, international « pour la mise en place d’un système digital de contrôle de la chaîne logistique de production et de commercialisation, d’authentification, de suivi, de traçabilité et de vérification fiscale des produits du tabac et/ou des boissons importés ou fabriqués à Madagascar ». Le tout avec la bénédiction de l’Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a toujours mené une campagne antitabac et anti-alcool, deux produits nocifs à l’origine de nombreuses complications sanitaires selon elle.

En clair, la finalité de la démarche sera de mettre un dispositif de lutte pour torpiller l’organisation en contrebande de ces produits suscités. Comme cet AMI le détaille dans son exposé de motifs « Il s’agit de fournir une solution complète combinant : une marque d’identification unique, sous forme d’une vignette digitale ou d’un code alphanumérique, non prévisible, imprimé (sur chaque emballage) de façon visible, lisible à la machine et à l’œil nu, qui est imprimée sur les unités de conditionnement, afin de fournir une identification unique, sécurisée et inamovible du produit non copiable intégrée au paquet ou autres emballages. Le marquage du produit doit permettre l’enregistrement des informations au niveau de I ‘unité de conditionnement et au niveau agrégé. Le consortium devra également prévoir une procédure claire de gestion des défauts de production et rebuts. Afin de suivre l’itinéraire réel d’expédition et de vente de tous les paquets unitaires ou bouteilles ou autres formes de présentations des produits fabriqués ou importés à Madagascar, les fabricants et les importateurs /distributeurs enregistrent et transmettent dans la Base de données centrale contrôlée par le gouvernement, tous les événements associés à la production, à I’ agrégation des paquets, cartouches, cartons et palettes, bouteilles, cageots, packs, à l‘expédition et à la vente au premier acheteur non affilié au fabricant ou à l’importateur/distributeur».

Forte pression

Des indiscrétions font état d’une forte pression du Fonds monétaire international, FMI, pour que le gouvernement s’attaque avec détermination aux manœuvres frauduleuses autour de ces deux filières. Ce qui devrait rapporter 0,3% de plus au Produit intérieur brut. Soit 42 millions de dollars sur un total de 14 milliards de dollars. Des procédures similaires devraient toucher l’Administration douanière avec autant de résultats attendus. Les contrôles douaniers s’apprêtent à passer au 100% scanning, qui va déceler les moindres détails toutes les anomalies des opérations d’import-export. Avec un énorme gain de temps dans le remplissage des formalités administratives requises.

Sans faire du tam-tam médiatique, les hommes du FMI sont à la baguette. Une pression amicale qui ira crescendo au fur et à mesure que la loi de finances rectificative va s’élaborer pour être présentée à la prochaine session parlementaire du mois prochain. Qui s’annonce houleuse même en plein hiver.