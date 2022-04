Nouveau Terminal International De L’aéroport D’antananarivo – Quinze boutiques pour l’artisanat raffiné

L’aéroport est la première porte d’entrée à Madagascar, une sorte d’écrin multi facette. Il doit refléter la culture et le savoir-faire malgache aux yeux des visiteurs qui débarquent. Ravinala Airports, conscient de cette importance particulière, y a accordé une attention digne de cet intérêt. Julien Coffinier, directeur général de Ravinala Airports, s’explique. « Afin de refléter la qualité des produits made in Madagascar, Ravinala Airports a créé un marché artisanal composé de quinze espaces commerciaux, avec un design inspiré des marchés artisanaux du pays. »

L’inauguration de ce marché artisanal s’est fait ce vendredi dans la soirée, couplée par des animations à la gloire de la créativité, par Sophie Ratsiraka, ministre de l’Artisanat et des Métiers, accompagnée, pour la circonstance, de son collègue du gouvernement, Roland Ranjatoelina, ministre des Transports et de la météorologie. La ministre de tutelle a salué à sa juste valeur les apports de Ravinala Airports pour l’artisanat. Elle a incité les autres opérateurs dont les activités sont liées au tourisme de faire davantage pour rehausser l’image du label Vita malagasy.

Les artisans de ce marché, triés sur le volet par Ravinala Airports, ont chacun une expertise dans leur domaine d’activité respectif, et proposent des productions locales, d’une originalité authentique, telles que les objets en miniatures, l’art, la broderie, le smock, la maroquinerie, le bois sculpté, la marqueterie, le raphia, le sisal, les produits cosmétiques et santé verte, la soie sauvage…

Afin d’offrir aux futurs clients de ce marché artisanal, une large gamme de choix de produits, le principe d’une catégorie de produit spécifique, par espace, a été mis en place. Pour accompagner les artisans, Ravinala Airports a fait appel à l’expertise du MED (Madagascar Entreprises Développement) pour s’assurer que chacun d’entre eux rende son activité à l’aéroport pérenne. Ils ont ainsi bénéficié de formations axées sur la finance, le marketing, le droit, la fiscalité et le service à la clientèle.

Ravinala Airports, à titre de rappel, est le gestionnaire des aéroports internationaux d’Antananarivo et de Nosy Be, depuis le mois de décembre 2016. Les missions de Ravinala Airports consistent à développer la capacité de ces deux aéroports internationaux, de réaménager les installations existantes, de les remettre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement, d’améliorer la qualité des services aéroportuaires, de satisfaire les exigences des clients (compagnies aériennes, passagers, commerces, fret, l’aviation dans sa dimension) afin d’accroître leur satisfaction de manière durable, et participer au développement économique de Madagascar grâce à sa stratégie de développement de routes aériennes au départ ou à destination de Madagascar.