Miarinarivo – Deux passagères périssent dans une collision

Un face-à-face entre deux taxis-brousse a coûté la vie à deux passagères, tôt samedi, sur la route nationale (RN1), à Amboalefoka Miarinarivo II. Vingt-six blessés ont été recensés.

Un accident d’une rare violence. La route nationale (RN1) a été le théâtre d’une collision mortelle, samedi vers 5 heures du matin. Deux taxis-brousse se sont heurtés de plein fouet, à Ambahona Amboalefoka, à cinq kilomètres de la ville de Miarinarivo.

D’après le bilan communiqué par la gendarmerie nationale, deux passagères sont décédées sur le coup. Elles sont respectivement âgées de 55 et 46 ans, demeurant à Tsiroanomandidy.

Outre les pertes en vie humaine, vingt-six blessés ont également été dénombrés. Ils ont été transférés en état d’urgence absolue vers le centre hospitalier local. Des gendarmes y ont été envoyés pour recueillir leur identité.

À cette heure-là, une Mercedes Sprinter, conduite par un jeune de 28 ans, venait de Tsiroanomandidy et se dirigeait vers la capitale. Une autre dont le chauffeur est âgé de 24 ans arrivait en sens inverse, depuis Miarinarivo vers Analavory. Selon divers témoignages, chacun d’eux a roulé dangereusement vitealors qu’ils ont abordé une partie accidentogène où la visibilité est apparemment réduite.

Hors de la chaussée

Les deux véhicules se sont percutés, même si les conducteurs avaient tenté de s’épargner. Il était trop tard.À cause du choc, ils ont été projetés hors de la chaussée. On déplore d’énormes dégâts matériels. Les pare-brises et les glaces ont volé en éclats. Le porte-bagage de l’autre s’est incurvé.

Les deux chauffeurs seront soumis à un interrogatoire pour homicide involontaire pouvant être accompagné des circonstances aggravantes. Les propriétaires des véhicules ont été appelés pour leur responsabilité civile.Les taxisbrousse sont d’ailleurs couverts par un contrat d’assurance, a-t-on indiqué.

Les familles des défuntes ont rejoint Miarinarivo pour effectuer les levées des corps. L’affaire sera renvoyée au parquet près le tribunal de première instance local dès que les procès-verbaux seront tous dressés.