Fianarantsoa – Baomiavotse Raharinirina en mission politique

Une première révélatrice. Baomiavotse Vahinala Raharinirina, nouvelle directrice de cabinet civil du président de la République, a effectué sa première sortie publique, durant le weekend. Un déplacement sur une note éminemment politique qui indique clairement la mission qui lui est confiée. Celle de remobiliser le camp présidentiel.

Peu après sa nomination à la présidence de la République, l’ancienne ministre de l’Environnement et du développement durable a donc choisi Fianarantsoa pour son premier déplacement. Selon les informations, «réajuster» les missions et actions des responsables politiques locaux, ainsi que «redynamiser» le parti présidentiel «Tanora Malagasy Vonona» (TGV), ont été l’objet de cette première descente sur terrain qui, de prime abord, en appellera d’autres.

Pour l’occasion, Baomiavotse Raharinirina «a souligné la nécessité impérieuse d’une solidarité interne et d’un respect de l’éthique politique entre les principaux dirigeants du TGV de la région Matsiatra Ambony», rapporte un de ses collaborateurs. Des députés, sénateurs et maires, auxquels s’ajoutent les militants Oranges, ont pris part aux échanges politiques organisés par la directrice de cabinet du Chef de l’Etat. L’accent a été mis sur «la discipline de parti, l’éthique politique et l’exemplarité dans le comportement de tout un chacun».

En parallèle aux sollicitations pour le renforcement des actions de développement local de la part de l’Etat, la mobilisation des troupes pour affronter la prochaine élection présidentielle a bel et bien été au cœur du rendez-vous politique à Fianarantsoa. Visiblement, raviver la flamme chez les militants et la base électorale du camp Orange, en vue de l’échéance 2023, est l’une des missions de la nouvelle directrice de cabinet du Président.