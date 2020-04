Vol de zébus – Sept suspects arrêtés à Antsiranana II

Panique et détresse devant la propagation du coronavirus. Si la plupart des habitants d’Antsiranana et ses environs vivent dans ce sentiment, d’autres s’amusent à enfoncer le clou en multipliant les vols de bœufs. Le cas le plus récent est celui qui s’est présenté pendant le weekend dans le quartier d’Ambalavola Antsiranana où quatre présumés voleurs et receleurs de cinq zébus, ont été appréhendés par les éléments de la gendarmerie d’Antsiranana.

Déclarés disparus depuis le 15 mars, quatre de ces zébus appartiennent à Jaosabotsy, habitant dans le fokontany de Melivato, commune rurale d’Andranofanjava, dans le district d’Antsiranana-II. Après les investigations effectuées par la gendarmerie, les deux bœufs ont été retrouvés chez Toerasoa et Herepoeky, tous habitants d’Ambalavola. Ces derniers ont reconnu leurs méfaits et ont fini par donner le nom de leur complice appelé Limbesoko Albert, un de leur proche.

Lors de l’arrestation de ce dernier, un autre zébu, sans papier, a été aussi découvert près de sa maison. Son propriétaire n’étant pas encore identifié, les agents de la gendarmerie l’ont ramené à la Brigade de la gendarmerie de Camp Pardes.