Transport aérien – La compagnie Tsaradia au bilan

Les trois jours de réouverture temporaire du ciel ont été l’occasion pour Tsaradia de jouer un rôle à dimension humaine. « Durant les opérations de rapatriement, mais également pour organiser l’envoi de matériel médical, des kits de test de Covid-19, des tests effectués en province pour l’Institut Pasteur et du matériel de première nécessité », explique la compagnie dans un bilan dressé pour ces quelques jours d’intenses activités. Le 4 avril, la compagnie a tout de même réussi le rapatriement de quatre-vingt-huit européens dont des Français, Britanniques, Belges, Allemands et Néerlandais. Pour ce faire, trois vols spéciaux ont été mis en place pour effectuer la liaison et quatre villes ont été desservies dont Antsiranana, Nosy Be, Mahajanga, Taolagnaro. Entre mardi et jeudi dernier, plus de mille deux cents passagers nationaux ont été transportés. Trois ATR ont été mobilisés pour l’ensemble des opérations, en moyenne quatre vols par jour ont été réalisés, soit une vingtaine de vols aller-retour durant les trois jours. Sept villes ont été desservies, Nosy Be, An tsiranana, Mahajanga, Morondava, Taolagnaro, Toliara, et Sambava. Cependant, des plaintes de certains usagers sur la hausse du prix du billet ont été remarquées.