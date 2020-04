Podcast et « confinement » – Les humoristes du web connaissent un franc succès

Entre satyre de la société, apportant le plus souvent une représentation quasi caricaturale de la société, tout en faisant preuve d’engagement. Ils sont nombreux à égayer les réseaux sociaux et la toile, en général, de leur talent. Ils sont armés du seul matériel adéquat, entre autres une bonne caméra pour la vidéo, un micro efficace pour le son, le tout doublé d’une bonne connexion internet, nombreux sont ceux qui peuvent se targuer de faire partie du milieu et de pouvoir livrer un bon « podcast ». Cependant trois sortent actuellement du lot, « Aaron en parle », « La page de Tefi » et Lionnel Myree car ce sont les plus actifs.

Leurs pages respectives n’ont rien à envier à celles de leurs illustres pairs français comme Cyprien, Norman ou Squeezie. Le plus ancien, Aaron en parle, est sans doute l’un des pionniers du genre à Madagascar. Ayant grandi en France, il s’est surtout démarqué comme ce jeune homme qui, retrouvant son pays d’origine, tenait surtout à rire des préjugés qu’on éprouve à son égard, mais aussi pour cette Grande île qui lui tient à cœur. Avec près de soixante mille abonnés sur sa page facebook, de nature timide et réservé, il a eu le courage d’inciter les gens à rire avec plus de recul et moins de peur de tout ce qu’on appelle « sujets sensibles » ou « tabous » dans notre société.

D’une manière plus directe, avec un humour franchouillard, mais d’une grande efficacité, La page de Tefi, à l’image du jeune humoriste lui-même, promet de vous arracher un éclat de rire également à chacune de ses vidéos. À l’instar de ses pairs, il se plait aussi à nous amuser à travers sa galerie de personnages, à la différence que le jeune Tefi, avec son visage joufflu, insuffle davantage d’authenticité aux siens. Ses soixante cinq mille abonnés peuvent d’ailleurs vous le confirmer, lui qui, en à peine plus d’un an, a connu un succès monstre sur les réseaux sociaux.

Dernier, mais pas des moindres, Lionnel Myree, quant à lui, est une véritable révélation dans le milieu. Si son nom ne vous dit rien, sachez que c’est grâce à lui, notamment, que la fameuse citation « Alefaso ny cœur cœur… » est entrée dans le jargon populaire, grâce à un remix qu’il a réalisé d’une élocution de Zatia Rocher. Avec ses vingt sept mille cinq cents abonnés, le jeune homme, originaire de Toamasina, enchante aussi bien les grands que les petits avec ses vidéos.