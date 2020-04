Mesures économiques – Christian Ntsay réconforte le secteur privé à Fianarantsoa

En tournée à Fianarantsoa, le Premier ministre Christian Ntsay est aux côtés du secteur privé. Il s’est focalisée sur le rappel des mesures économiques pour apaiser les impacts de la crise sanitaire.

En pleine lutte contre le coronavirus, le Premier ministre Christian Ntsay conduit une forte délégation dans la région Haute Matsiatra, hier. Tout comme les régions touchées par le covid-19, l’économie de la Haute Matsiatra n’est pas épargnée par les impacts négatifs de l’épidémie. Le secteur privé dans la région Betsileo s’expose aux diverses difficultés depuis l’observation des mesures d’urgence sanitaire dans tout le territoire. En plus, le confinement partiel en vigueur dans les régions concernées par la contamination du covid-19 aurait amené le fonctionnement des entreprises vers la perte. Ainsi, dans le cadre de sa visite à Fianarantsoa, Christian Ntsay a rappelé les points saillants des mesures économiques que les entreprises devraient bénéficier en cette période de crise sanitaire.

Le chef du gouvernement a résumé en trois grandes lignes les mesures économiques applicables. Primo, la Jirama ne procédera à aucune coupure d’électricité ni d’eau. Cette disposition garantira à toutes les entreprises la continuité des activités pour qu’elles puissent produire.

Instructions

Elle correspond également aux instructions du président Andry Rajoelina afin de rassurer les consommateurs pour le prochain paiement mensuel des abonnements au sein de la compagnie nationale d’électricité. « La Jirama devrait attendre jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. Qu’aucune coupure d’électricité et d’eau n’aura lieu, notamment dans les secteurs en activité », martèle le Premier ministre Christian Ntsay à Fianarantsoa.

Secundo, la suspension du paiement des cotisations salariales et patronales est évoquée durant la visite du chef de l’administration dans le Matsiatra Ambony. Le versement des taxes et impôts est également suspendu. « Cette mesure permettra aux entreprises de respirer durant la période de crise sanitaire. Cela ne, dispense pas les sociétés de procéder à la déclaration au fisc », ajoute le Premier ministre Christian Ntsay. En contre partie, les entreprises sont tenues de payer le salaire de leurs employés pour éviter le licenciement économique. Tertio, des instructions sont données aux banques et institutions financières afin de ne pas réclamer les dettes et créances envers les usagers.

Durant sa visite à Fianarantsoa, le Premier ministre Christian Ntsay a été accompagné de quelques membres du gouvernement. Son déplacement dans la région Matsiatra Ambony répond aux observateurs curieux sur sa mission depuis le confinement.