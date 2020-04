Fête de Pâques – Les Tananariviens resteront chez eux

En ce temps de confinement, bon nombre de familles décident de célébrer Pâques et le lundi de Pâques chez eux. Des programmes de pique-nique tombent à l’eau. « Je crois qu’il est sage de rester à la maison, surtout que la maladie n’est pas encore éradiquée. Nous avons prévu de fêter en famille Pâques et lundi de Pâques. Pour le lundi spécialement, nous avons voulu sortir ensemble en famille quelque part, mais pas dans la ville », affirme Omena, habitant d’Ambohitrakely. Certaines personnes ont décidé d’organiser un festin et manger tout au long des journées. « Nous allons rester en famille. Nous n’allons pas faire des courses samedi, mais utiliseront ce que nous avons, dans le réfrigérateur. Nous allons créer des recettes spéciales avec les provisions en main », raconte Gracia, travaillant dans une agence de communication.

Des Tananariviens prévoient aussi de jouer à des jeux de société pour animer les fêtes de Pâques. « L’ambiance sera toujours au top. Nous allons boire, manger et jouer. Il serait bien de faire un pique-nique, mais le confinement ne le permet pas. Restons à la maison », explique un habitant de Besarety.