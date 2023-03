TOLIARA – Le Premier ministre chez les sinistrés

Quatre membres du gouvernement conduits par le Premier ministre, Christian Ntsay, sont passés à Toliara mardi et mercredi dernier. Ils sont venus constater de visu les impacts du cyclone.

Le Premier ministre, Christian Ntsay, a passé deux jours à Toliara, avec quatre ministres. Il est venu constater de visu les principaux dégâts causés par le cyclone Freddy qui ont mis la Cité du soleil à plat. Par ordre chronologique, il est venu s’informer sur la situation de la catastrophe auprès du Centre opérationnel de gestion des risques et des catastrophes.

La région Atsimo-Andrefana enregistre douze décès suite au passage de la forte tempête tropicale. Près de vingt-deux mille sinistrés éparpillés dans les neuf districts, plus de cinq mille hectares de rizières et d’agriculture inondés. Un détour à la digue du fleuve de Fiherenana, qui entoure Toliara, a permis d’établir que le risque est minimisé puisque le niveau du fleuve a connu une certaine baisse ces dernières 48h. Le Premier ministre est allé voir la situation des trois cents sinistrés réfugiés du CEG Antaninarenina. Alors que celui-ci s’est vu arracher les tôles de deux de ses salles de classe. Il était alors annoncé que des travaux d’urgence allaient être entrepris par le FID pour réparer les salles de classe et pour que la scolarité puisse revenir à la normale dans les plus brefs délais.

Remblais illicites

Le chef du gouvernement est ensuite allé voir les dégâts subis par la prison de Toliara. Le principal muret a été renversé par les fortes pluies et les rafales. Une cloison provisoire en tôles a été installée en attendant la reconstruction en dur de l’ouvrage.

Hier, à la deuxième journée du périple, le Premier ministre est venu lancer les travaux d’assainissement du canal menant vers la digue de Kihembe, un bas quartier de Toliara qui subit les flux d’eau de toute la ville vu sa proximité avec la mer. Une activité de travaux d’urgence d’assainissement sous forme de haute intensité de main d’œuvre va être entreprise pendant quarante jours. Mais ce fut une occasion pour dénoncer qu’en amont, des remblais illicites bouchent le passage de l’eau vers la mer, noyant près de cinq cents toits à chaque saison de pluies.

« Il est temps de prendre vos responsabilités » s’est adressé le Premier ministre aux membres d’autorité locaux présents sur le lieu. « En tant que premier responsable de l’Organe mixte de conception national, j’ordonne l’arrêt de toute construction et tout remblai en amont de la digue » a ajouté le chef du gouvernement. En effet, le directeur régional de l’Aménagement du territoire Atsimo Andrefana et l’adjoint au maire de la commune urbaine de Toliara ont insisté sur le fait que ni les remblais ni les constructions sur le domaine public n’étaient autorisés.