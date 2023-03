SANTÉ – Un faux médecin surpris à Ambato-Boeny

Alors qu’il s’est installé dans la Commune d’Ambato-Boeny depuis moins de deux mois, le charlatan avait été appréhendé par la Police pour usurpation de fonction de médecin.

Un homme qui prétendait être médecin a été arrêté par la Police nationale dans le district d’Ambato-Boeny hier. Le faux médecin a travaillé dans la commune d’Ambato-Boeny depuis le mois de janvier, la Police a procédé à l’arrestation et le déferrement a eu lieu hier. Selon les informations de l’OPJ, l’homme avait exercé comme médecin et a prescrit même des médicaments pour ses patients.

« Il a tous les équipements médicaux, tels que le stéthoscope ou encore un tensiomètre pour ausculter les malades. Les consultations étaient chères. Il demandait jusqu’à 600 000 ariary auprès de ses patients», indique la source auprès du CSP Ambato-Boeny. Après avoir été entendu par la Police, il a avoué. « Pourvu qu’il a prétendu être docteur en médecine sans avoir les compétences nécessaires. Les charges retenues contre lui seront l’usurpation de fonction et de titre » enchaîne la source.

Son cabinet médical est installé dans le centre-ville et une banderole indique qu’il traite diverses maladies, telles que le diabète, la goutte ou encore la sinusite. « Des malades affluent dans ce soi-disant cabinet médical. Je l’ai déjà convoqué dans mon bureau par rapport à son activité qui s’avère être du charlatanisme, mais il ne s’est jamais présenté », indique le Docteur Heritiana Angelin Rakoto­arisoa, médecin Inspecteur du district d’Ambato-Boeny.

Mesure

Ce n’est pas la première fois qu’il a opéré en tant que tel. Selon les informations de la Police, il passait de ville en ville en changeant de fonction à chaque déplacement. « Il était à Port Bergé en tant que Pasteur avant de passer à Marovoay comme médecin puis à Ambato-Boeny », renchérit la source auprès de la police. Le ministère de la Santé Publique avait émis une note par rapport à la recrudescence du charlatanisme dans le milieu médical. La dernière note de rappel concerne les réglementations de l’exercice de la médecine traditionnelle et alternative. Des malades désemparés se font avoir et en paient même le prix fort. Ces pratiques médicales frauduleuses augmentent de jour en jour en milieu urbain et même dans les coins les plus reculés.