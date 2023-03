RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Duel déséquilibré entre US Ankadifotsy et FTAT Anosibe

Le championnat national masculin de rugby à XV élite fédérale 1, appelé aussi XXL Energy Top 20, mettra aux prises quatre nouvelles équipes, ce dimanche au stade Makis à Andohatapenaka.

Le match phare de la journée sera l’entrée en lice de l’équipe de l’US Ankadifotsy à 15 heures contre le FTAT d’Anosibe. L’US Ankadifotsy, finaliste malheureux de l’année dernière, tentera de faire mieux cette année car ses joueurs ont les moyens et les talents joueurs pour se mesurer à n’importe quelle équipe. Le président du club US Ankadifotsy, Ndrianarizaka Ramambazafy parle de l’ambition pour son équipe cette année. Cette année l’objectif est de faire mieux ou tout au moins atteindre le dernier carré et rester dans le top 12. Pour ce faire, ils ont procédé au recrutement de quatre nouveaux joueurs et deux nouvelles têtes rejoindront l’effectif prochainement. Placé tête de la poule D avec 3FAI Ambalavao, USCAR, FT Manjakaray et FTAT Anosibe, US Ankadi­fotsy n’aura pas trop de souci à se faire face à la lanterne rouge de la poule D, FTAT qui vient de subir une raclée de la part de FTM Manjakaray lors de la première journée, en s’inclinant sur le score de 23 à 93.

Guerre de quartier

Le FTAT est jugé l’équipe la plus faible de la poule D mais le match de dimanche sera un match de rachat pour ses joueurs car en cas de nouveau faux pas, l’espoir d’accéder aux huitièmes de finale s’amenuise considérablement. À 13 heures, les rugbymen de SCB Besarety feront aussi leur entrée en compétition en démarrant leur saison contre les joueurs de JST Ambondrona dans la poule C. Par rapport à l’année dernière, SC Besarety ambitionne d’atteindre le dernier carré et de faire plus si possible. Deux clubs du même quartier attireront l’attention ce dimanche à 11 heures. Il s’agit de la confrontation entre l’US IKOPA et XV Avenir de la poule B. Les deux clubs se connaissent et se respectent. Ils ont essuyé chacun leur première défaite lors de leur entrée en lice à ce championnat 2023. Pour sauver la face et améliorer le classement, le match de dimanche sera un match de rachat. Le perdant de ces deux clubs va hypothéquer vraiment sa chance d’entrer dans le top 12 des élites. Le match d’ouverture de la journée de dimanche à 9 heures verra la confrontation entre XV FA d’Ampasika et FBM de Bemasoandro

de la poule A. Les joueurs de XVFA entament leur première journée de la compétition tandis que les rugbymen de Bemasoandro effectuent une opération de rachat après leur première défaite lors de leur entrée en lice, en s’inclinant sur le score de 17 à 31 devant TAM Anosibe.