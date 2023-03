PROTECTION DES PAYSANS – Un million de certificats fonciers à distribuer

Le Conseil des ministres en date du 9 mars a annoncé la distribution de près d’un million deux cent cinq mille certificats fonciers jusqu’au mois de septembre de cette année. Les principaux bénéficiaires sont les paysans. L’objectif est, selon le Conseil des ministres de protéger les bénéficiaires. L’établissement de deux millions certificats fonciers jusqu’à la fin de cette année 2023 a été annoncé par le président de la République. Parallèlement des actions de vulgarisation à l’échelle nationale des textes fonciers et d’implication de tous les acteurs du foncier au niveau des Régions ont été effectuées. C’est le cas lors de formation et d’échanges sur les Propriétés Privées non Titrées organisés dans les régions Analamanga, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analanjirofo, Bongolava, Haute Matsiatra, Itasy, Sava et Vakinankaratra au début de la semaine.