MONTÉE DES EAUX – Des riverains signalent des constructions sur des canaux d’évacuation

Une habitante du quartier de Madera Namontana nous appelle à une heure tardive, dans la soirée du jeudi, après les fortes précipitations qui se sont abattues dans la ville d’Antananarivo. « Vous devriez venir, notre maison est envahie par l’eau. », lance cette sexagénaire. Elle et sa famille ont pris les récipients disponibles chez eux, pour ramasser l’eau et l’évacuer dans la cour. Vers minuit, leur maison a été presque sèche. L’eau a tari, mais pas dans leur cour qui est restée inondée jusqu’à hier. La dame pointe du doigt la nouvelle construction, dans leur voisinage. Elle serait à l’origine de cette inondation. « Nous habitons ce quartier depuis 1989. Nous n’avons connu ce problème que depuis l’existence de cette construction, il y a deux ans. Elle bouche l’évacuation de l’eau vers le canal d’Andrian­tany. Nous en avons parlé au propriétaire, mais il fait la sourde oreille. Nous avons, également, porté plainte auprès de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), mais nous n’avons pas obtenu gain de cause », enchaine la source. Cette mère de famille n’est pas la seule à se plaindre des constructions qui bouchent les canaux d’évacuation dans la ville d’Antananarivo. Le député Paul Bert Rahasimanana, élu dans le quatrième arrondissement, a dénoncé, dans une vidéo, les propriétaires des constructions qui boucheraient les évacuations d’eau à Mahamasina, il y a une semaine.