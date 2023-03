ILMÉNITE DE RANOBE – Risque de radioactivité faible selon l’instn

L’INSTN a mené une étude sur le niveau de radioactivité du gisement d’ilménite de Ranobe à Toliara. Il est jugé sans risque pour l’homme.

C’est bon à savoir. Le gisement d’ilménite se trouvant à Ranobe Toliara comporte un niveau de radioactivité faible. Selon les résultats des recherches réalisées par l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), il ne comporte aucun risque pour les habitants vivant aux alentours du site.

« Le rapport technique de la mission de l’INSTN avait déjà conclu que les risques d’expositions sont minimes pour les travailleurs qui sillonnent les endroits hors site, de même pour les travailleurs qui circulent temporairement dans les sites d’exploitation. Les risques d’exposition par ingestion et inhalation sont également minimes pour les travailleurs ou les habitants vivant aux alentours du site d’exploitation, d’après ce rapport », explique le professeur Joël Rajaobelson, directeur général actuel de l’INST qui était également le technicien ayant supervisé l’étude.

L’INSTN est non seulement le leader dans le domaine des sciences et techniques nucléaires au pays.

Assurance

Il représente également l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) à Madagascar l’agent national de liaison n’est autre que le professeur Rajaobelison. Concernant l’ilménite de Ranobe, c’est le gisement que le projet Base Toliara envisage d’exploiter. Les questions sur la radioactivité était l’un des chevaux de bataille des opposants aux projets, d’où l’importance de cette « assurance » donnée par l’INSTN. Les habitants de la cité du soleil réclament à l’heure actuelle la reprise des activités de cette compagnie, une des rares solutions pour faire face à la crise socio-économique actuelle. L’INSTN rassure donc pour une nouvelle fois sur les risques minimes de radioactivité du projet Base Toliara pour les habitants vivant aux alentours du site d’exploitation de

cette compagnie