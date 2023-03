FOOTBALL – OPL – CFFA et Cosfa, dauphins de leur groupe

Deux matchs comptant pour la phase de groupe retour de l’Orange Pro League se sont tenus jeudi et vendredi. Dans la conférence Sud, CFFA s’est imposé avant-hier en match en retard par 1 à 0 contre Disciples FC. L’unique but de la victoire de l’équipe d’Andohara­nofotsy a été signé Lalaina, le Barea Chan (66e). Ce dernier propulse ainsi son club de la cinquième place à la seconde avec un cumul de 13 points. Dans la conférence Nord, AS Fanalamanga et Cosfa se sont neutralisés sur un score vierge, à Toamasina, un match comptant pour la 9e journée avancée. Crédité de 16 points, Cosfa conserve toujours sa deuxième place. Six matchs seront programmés à la 9e journée, prévus ce dimanche. Deux rencontres sont très attendues dans la conférence Sud, à savoir le choc entre le leader, Mama FC (13 points) et l’Elgeco Plus classé troisième (12 points) qui aura lieu à Fianarantsoa, et le duel entre le CFFA, dauphin de la conférence Sud, et Zanakala FC, classé quatrième (11 points). Le match se déroulera au By-pass. Et à l’affiche du côté Nord, le leader Fosa Juniors FC accueillera l’Uscafoot classé troisième à Vonto­vorona.