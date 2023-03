FOOTBALL – CAN 2023 – Vers un cocktail expatriés-locaux

Le rassemblement des locaux débutera jeudi prochain. La composition des onze premiers entrants se confirmera durant les quelques jours de regroupement.

Qualification à la Can. La disponibilité ou la libération des joueurs expatriés ou aussi la probable composition des onze premiers entrants préoccupent les passionnés du football malgache à quelques jours de la double confrontation entre Madagascar et la Centrafri­que. Le premier match comptant pour la troisième journée aura lieu le jeudi 23 mars à Mahamasina et le retour qui reste encore à confirmer, à Douala au Cameroun.

Les footeux se demandent ces derniers jours le visage des Barea qui affronteront les Fauves du Bas-Oubangi centrafricains au match aller dans exactement douze jours. La réponse à la question sera connue durant ou au terme du rassemblement selon le sélectionneur. «Je peux faire jouer les meilleurs … Nous ne pouvons pas faire jouer que les locaux parce que le niveau est supérieur (…) Faire jouer les locaux seuls, c’est sans doute à la catastrophe» a souligné le coach Nicolas Dupuis.

«Se servir des meilleurs locaux c’est normal parce qu’ils le méritent. Encadrés bien sûr par les anciens ou les cadres, notamment Ibrahim, Rayan, Jeremy, Loïc et Julio. Donc ça peut être 5/5. Ce sera un amalgame des meilleurs» a avancé le technicien français.

Le sélectionneur a aussi mis l’accent sur le choix des joueurs qui formeront les onze premiers entrants. «Je ne vais pas regarder si c’est un local ou un expatrié. Je vais regarder les plus en forme»

a-t-il ajouté.

Mode de détection

Quant à l’incertitude de la venue de Marco Ilaimaha­ritra qui attend la naissance de son enfant, «Je comprendrai et que tout le monde comprendra aisément qu’il reste auprès de son épouse et sa petite fille… Nous ne savons pas si nous pouvons le faire venir au match aller ou au match retour, ou peut-être les deux suivant la date de naissance» explique le coach.

Pour le cas du troisième portier Rajomazandry Andrianirina, le sélectionneur a souligné «pourquoi bon emmener trois gardiens à l’extérieur, mais ce n’est pas encore sur». Le sélectionneur a également mis un peu plus de lumières sur son mode de détection. «J’étais en France quinze jours pour voir la forme des joueurs. Pour les locaux, j’ai bien regardé le Chan et ceux qui ont joué au Maroc» clarifie-t-il.

L’entraîneur des Barea A travaille beaucoup ces derniers jours avec son vidéaste, un professionnel dans un club à Nîmes pour observer l’équipe centrafricaine. «La Centrafrique

s’entraîne avec les locaux. Oui, mais il y aura dix expatriés qui vont venir et ces dix expatriés vont jouer» souligne le coach Dupuis. Les locaux procèderont au regroupement jeudi prochain.