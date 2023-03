ÉDUCATION – L’apprentissage numérique dans six écoles

Le lancement de l’apprentissage numérique aux élèves des six écoles bénéficiaires, dans la région Boeny, vient d’être discuté par les différents responsables concernés, jeudi au bureau du gouverneur de la région Boeny, au bloc administratif à Ampisikina. Des représentants de l’Unicef, du ministère de l’Éducation nationale dont le directeur régional dans le Boeny et de l’opérateur en téléphonie mobile, Airtel Madagascar, ont discuté du lancement de l’éduca­tion numérique avec le gouverneur. « Nous sommes venus pour discuter des objectifs du lancement de l’initiative ‘Ré-imaginer l’éducation pour permettre le lancement de l’apprentissage numérique dans les écoles’, pour permettre d’assurer l’apprentissage numérique dans les écoles de la région Boeny. C’est un partenariat global dont le financement est évalué à sept millions de dollars en espèces et à cinquante millions de dollars en nature. Le partenariat couvre treize pays, dont Madagascar. Quinze écoles bénéficieront du financement dans tout Madagascar, dont six ont été choisies dans le Boeny. Un plan d’actions a été élaboré avec le ministère de l’Éducation nationale pour une durée de cinq ans à partir de cette année 2023 », explique le représentant adjoint de l’Unicef à Madagascar, Mahamat Nour Molli. « Nous apprécions cette initiative et remercions les partenaires d’avoir choisi la région Boeny. Il ne faut pas toujours interdire aux enfants d’utiliser les outils technologiques, mais au contraire,, il faut les y encourager afin qu’ils puissent optimiser l’utilisation de ces outils pour leur développement », suggère Mokhtar Andriantomanga.