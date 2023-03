COOPÉRATION RÉGIONALE – Formation des pompiers de Boeny par des bénévoles suisses

Dans le cadre de la professionnalisation des soldats de feu dans leur métier, une formation sera dispensée par des sapeurs-pompiers Hochfelden Strasbourg, du 3 au 10 mai, à Mahajanga. C’est ce qui a filtré de la rencontre entre le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, le commandant des sapeurs-pompiers de l’Asecna à l’aéroport international d’Amborovy et le chef de service des sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga, jeudi au bloc administratif à Ampisikina. Cette rencontre préliminaire a pour objet de faire part de la prochaine venue de soldats de feu volontaires et bénévoles de Strasbourg, dont le séjour à Mahajanga débutera le 25 avril. Ils dispenseront la formation qui consistera en un exercice de simulation dans les actions d’extinction des feux en ville et dans la brousse. Le projet est soutenu par le partenaire technique et financier Grand est solidarité et coopération pour le développement (Gescod). Tous les pompiers de la région Boeny, de l’Asecna et de la commune urbaine de Mahajanga bénéficieront de cette formation de professionnalisation. Une réunion technique de préparation de l’accueil des invités se tiendra d’ici peu à Mahajanga. Elle touchera notamment les moyens logistiques et les différents acteurs qui seront impliqués dans l’organisation. La région Boeny est prête à apporter son soutien dans l’organisation.