APPROVISIONNEMENT – Dix-neuf mille branchements à réaliser

Les services de la Jirama seront plus accessibles. La Jirama se lance comme défi d’accélérer les branchements en électricité, pour les clients qui en demandent, par l’installation de Jirama Shop dans les quatre coins de l’île. L’objectif de la Jirama est de réaliser dix-neuf mille branchements en trois mois, à partir du mois d’avril. «Ce projet va faciliter et accélérer les branchements pour la population malgache et fournira tous les matériels correspondants », a déclaré le chef d’État, Andry Rajoelina, hier, lors de l’inauguration du premier Shop à Anosizato. Comme l’indique le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, la Jirama Shop a été mis en place « pour faciliter l’accès de la population aux services de la Jirama ». Ainsi, des chargés de clientèle polyvalents et un guichet unique de branchement (branchements Mora et branchements standards) seront présents dans ces agences de la Jirama. Le matériel de branchement serait disponible dans les Shop pour qu’il n’y ait plus d’interruption dans la réalisation. Un catalogue de produits (compteurs, câbles, disjoncteurs, etc…) sera présenté aux clients, ainsi que tous les matériels nécessaires pour des branchements et des kits solaires, dans ces Shop. La Jirama Shop ouvrira ses portes dans trois sites : à Anosizato, à Talatamaty-Ivato et à Ankadievo Alasora. De nouvelles agences seront aussi mises en place à Itaosy, à Manakambahiny, à Mandro­seza, à Sabotsy Namehana, à Analamahitsy et à Ampasa­pito. L’élargisse­ment de ce projet dans les régions serait en cours d’étude.