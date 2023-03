AMBODITSIRY – Trois petites filles font une fugue

Ayant peur d’être punies, Fanantenana Angelah Santatriniaina, 14 ans, et ses cousines, Anjamalala Virginie Randriatahina, 10 ans, et Tsanta, 9 ans, ont fait une fugue, jeudi. Elles ont été retrouvées dans le quartier d’Amboditsiry, le soir, aux alentours de 19 heures. Toutes les trois vivent à Talata-Volonondry. D’après leurs familles, elles n’ont pas eu la moyenne à l’école et ont voulu échapper à la colère et correction de leurs parents. Elles sont montées à bord d’une voiture en direction de la capitale. Leurs parents ont commencé à s’inquiéter lorsqu’elles n’étaient pas rentrées. Certains de leurs camarades de classe ont affirmé les avoir vues, mais ne savent pas trop où elles sont ensuite allées. Leur disparition a immédiatement été partagée sur Facebook. Les familles élargies, autorités et forces de l’ordre en ont été également avisées. La recherche a été intensifiée. Elles auraient compté rejoindre leur tante à Amboditsiry, mais se sont trompées de chemin. C’est à ce moment-là que le comité de sécurité local les a retenues et conduites chez leur tante en attendant leurs parents.