Justice – Un blason à redorer

La Cour Suprême clôture les célébrations de son soixantième anniversaire. Une clôture marquée par des conférences-débats dans l’optique d’apporter sa contribution à l’amélioration de la Justice.

Redorer son blason, reconquérir l’estime et la confiance des citoyens. Ces défis sont toujours d’actualité au sein du système judiciaire. Des défis autour desquels tournent toutes les actions d’ouverture au public des entités judiciaires. C’est le cas pour la Cour Suprême.

Pour marquer la clôture des célébrations de ses 60 ans, la Cour Suprême organise depuis hier, et aujourd’hui, une série de conférences*débats, portant sur quatre thèmes. Le premier concerne l’accès à la Justice, le second sur l’état de la justice.

Le troisième thème porte sur les solutions alternatives à la solution judiciaire et le dernier sujet à discuter au hall de la Cour Suprême est la réforme de la loi qui régit cette institution judiciaire.

« Nous allons réfléchir, discuter de la vie de la Justice. Une vie est appelée à évoluer. Il faut donc des réflexions pour voir où amener cette évolution. Quelles sont les améliorations à faire. Quels sont les obstacles, où sont les failles et quels sont les points forts », a déclaré Rajaona Andriamanankan­drianina, premier président de la Cour Suprême. À entendre les échanges durant le premier des quatre débats prévus, démystifier la Justice est le but du premier thème.

Nouvel élan

Durant ce premier débat, le manque, voire l’absence d’effort citoyen pour s’informer sur les lois et procédures judiciaires a été déploré. «

La Justice informe, mais les citoyens ont aussi le devoir de s’informer. Malheureusement le constat est qu’il y a un désintérêt des citoyens. Ils ne s’intéressent aux lois et procédures judiciaires que lorsqu’ils ont affaire auprès des tribunaux. C’est le cas, même pour les choses basiques comme les demandes d’extrait de casier judiciaire’, regrette Salohy Randria­narison Rakotondra­jery, directrice générale des affaires judiciaires, des études et de réformes, auprès du ministère de la Justice.

Le second débat portant sur l’état de la Justice, a fait un tour d’horizon des failles à améliorer et points forts à conforter dans le monde judiciaire. La question du manque d’effectif et de moyen, mais également, la question du comportement, entre autres, ont été passées en revue. Interviewé par la presse, le premier président de la Cour Suprême assure que les choix des thématiques à discuter n’a pas été influencé par les événements récents qui ont secoué le système judiciaire.

«Ces thèmes ont déjà été définis depuis l’année dernière », assure Rajaona Andriama­nankandrianina. Les célébrations du soixantième anni­versaire de la Cour Suprême ont démarré le 19 juillet 2021. Difficile cependant, de ne pas faire le rapprochement avec les événements de ces dernières semaines.

Surtout avec la démission du précédent ministre de la Justice à cause de suspicions de corruption. Les accusations de corruption, juste­ment, pèsent constamment sur le monde judiciaire.

À l’occasion de ses 60 ans, la Cour Suprême veut, visiblement, contribuer à donner un nouvel élan à la Justice, surtout, réhabiliter l’image de cette dernière auprès des citoyens. Un engagement concret de bonne foi des acteurs, à commencer par les magistrats, pour briser les préjugés concernant l’accessibilité ou encore les suspicions de corruption au sein du système judiciaire sera déjà un grand pas dans ce sens.