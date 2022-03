Entreprises – Le Micc prêt à soutenir le GEFP

Rencontre capitale lundi entre le ministre Edgard Razafindravahy et les représentants des entreprises franches. Le Micc s’est dit prêt à aider le Groupement des entreprises franches et partenaires.

Une franche rencontre. Entre le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy et les entreprises franches, le courant est passé naturellement. Entrepreneur de longue date, le ministre Razafindravahy connaît bien le milieu. La délégation du Groupement des entreprises franches et partenaires conduite par son président Hery Lanto Rakotoarisoa a trouvé en lui un homme prêt à écouter et à trouver ensemble des solutions. L’entretien a ainsi duré plus d’une heure d’horloge. Un large tour d’horizon du monde des entreprises franches a été réalisé. Le groupement a soumis quelques points réclamant des allègements, simplifications et améliorations techniques et administratifs. Le ministre Razafindravahy a fait part de la volonté du ministère de soutenir les entreprises franches de manière à leur permettre de promouvoir leur secteur.

Le GEFP a ainsi soulevé les problèmes liés au renouvellement et à l’extension des activités au sein de l’Agoa ( Africa Growth Opportunity Act) dont l’exercice se termine en 2025. « Pour le une demande d’extension pour une entreprise déjà agréé, le circuit prend énormément de temps au niveau de l’EDBM. Même problème pour une demande d’agrément » s’est plaint un membre du GEFP. Le ministre a promis de voir avec l’EDBM comment résoudre ce problème et a proposé au GEFP de faire une liste des blocages afin de trouver ensemble les solutions et les réformes à faire.

La taxe de 1% sur le chiffre d’affaires pour les entreprises franches opérant dans les TIC en particulier les call center a été également abordé pour davantage d’éclaircissement étant donné qu’elles évoluent dans un régime affranchi.

Le GEFP a par la suite fait part de son inquiétude par rapport à l’Agence de Promotion des Exportations de Madagascar. Le GEFP a demandé qui va financer cette agence et quel sera l’impact sur les entreprises franches. « Le changement de paradigme est actuellement plus que nécessaire et les ZEF doivent s’entraider. Le GEFP devrai t s’impliquer dans le projet ZES textile. L’opérationnalisation de ce projet est le combat de tous pour le développement du secteur » a rassuré le ministre Razafindravahy.

Les ZEF devaient présenter leur rapport d’activité 2021 avec un état financier hier au plus tard.