Enseignement – La participation aux examens coûte cher

Des candidats aux examens officiels ont du mal à débourser les sommes requises à la participation au CEPE, au BEPC et au Baccalauréat. La précarité des ménages se renforcerait. « Certains n’arrivent pas à payer les droits d’inscription au baccalauréat, qui ne coûtent que 15 000 ariary pour les candidats d’école. C’est la raison de ce faible taux d’inscription à l’examen, certainement. Dans notre école, par exemple, c’est l’établissement qui a avancé les droits d’inscription de quelques candidats. Mais il y a ceux qui vont, probablement, rater cette session, car ils n’ont pas le moyen et leurs établissements refusent d’avancer», indique Harivelo Solofoarimanana, président de l’association des directeurs et enseignants des écoles privées de Madagascar, hier.

La participation aux examens de CEPE et de BEPC coûte, également, chère pour plusieurs candidats. « Chaque candidat doit préparer de l’argent pour l’acte de naissance, pour la photocopie des fiches d’inscription, pour la visite médicale, car des médecins réclament entre 2 000 à 5 000 ariary à chaque candidat, alors que cela devait être gratuit »,rajoute la source.

Les candidats des écoles privés doivent débourser de l’argent pour pouvoir se présenter au CEPE et au BEPC, dont l’inscription est gratuite, selon l’affirmation de l’État. « Les inscriptions sont gratuites. Mais il y a une participation pour chaque candidat. La valeur est différente d’un centre d’examen à un autre. C’est le comité mis en place dans le cadre de la préparation de l’examen qui le définit. La somme collectée servira à l’achat de colles, aux déplacements des membres du jury qui assureront la transcription des notes, à la sécurité, entre autres », indique un responsable auprès du ministère de l’Éducation nationale.