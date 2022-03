Annulation – Madagascar privé de l’Aviadev Africa

Grosse déception dans l’air. Aina Raveloson, présidente de la Confédération du tourisme de Madagascar, CTM, a annoncé une très mauvaise nouvelle. Suite aux événements ridicules de ces derniers jours concernant les mesures de sûreté et de sécurité des transports aériens, l’organisation de l’Aviadev Africa prévue se tenir du 8 au juin à Madagascar, nous a été retirée. Alors que Ravinala Airports a été désigné comme l’hôte de cet évènement majeur devant réunir des compagnies aériennes, des gestionnaires et concessionnaires d’aéroports, des entités touristiques et des autorités. Une belle occasion de remettre les activités touristiques sur le chemin de la relance. Rien que pour cette punition, Aina Raveloson a « suggéré de nommer une personne aux compétences approuvées et éprouvées comme ministre des Transports ». Tout en demandant « est-ce que ces décisions insensées ont été prises pour faire fuir les touristes et isoler Madagascar? ».

Pour sa part, Hery-Lanto Rakotoarisoa, président du Groupement des entreprises franches et partenaires, GEFP, relève que « la réouverture limitée des frontières prive les exportations du textile et habillement des logistiques adéquates pour respecter le délai de livraison. C’est bien dommage car Madagascar a pu engranger 17% de surplus de commande sur le marché américain après l’exclusion de l’Éthiopie du giron de l’Agoa » « Une opportunité de 600 millions de dollars à saisir » souligne Thierry Rajaona, président du Groupement des entreprises de Madagascar, GEM. Qui juge urgent le Dialogue public-privé, franc et constructif, pour un vrai plan de relance de l’économie.

Il apparaît ainsi que ces contrariétés nuisent, non seulement au tourisme, encore groggy par la crise sanitaire, mais sont aussi préjudiciables à d’autres secteurs porteurs de la croissance de l’économie.