Séisme – La terre tremble à Sadabe

Des secousses ont réveillé des riverains et des habitants au Nord d’Antananarivo, dans la nuit du mardi. « Un séisme d’une magnitude de 4,4 sur l’échelle de Richter s’est produit entre la commune de Sadabe et d’Ambatomanoina, le 9 mars, à 22 heures 24 minutes. Ce tremblement de terre a été assez fort, autrement, on ne l’aurait pas ressenti jusqu’à Antananarivo », indique un technicien de l’Institut et observatoire géophysique d’Antananarivo (IOGA), hier. L’épicentre a été localisé entre 50 à 100 kilomètres au Nord d’Antananarivo.

Ce tremblement de terre a fait sursauter certaines personnes de leur lit, au beau milieu de la nuit. Elles craignaient le pire. « Comme si la maison allait s’effondrer », témoigne Tsilavina Rakotoarimanana, un habitant de Talata-Volonondry, une commune non loin de l’épicentre du tremblement de terre. Ce père de famille a été réveillé par les secousses. Chez certains ménages à Sadabe, des objets suspendus aux murs seraient tombés. D’autres qui ont été encore debout, se plaignaient d’avoir perdu leur équilibre. À Antananarivo, des vibrations ont été ressenties. Mais tout est vite rentré dans l’ordre. Les vibrations n’ont duré que quelques secondes.

Les secousses ont été bien sensibles, mais aucun dégât majeur ne serait enregistré dans les communes environnantes de l’épicentre du tremblement de terre, comme à Sadabe, à Ambatomanoina ou à Anjozorobe, selon la gendarmerie.

C’est la deuxième fois, en un an, qu’un tremblement de terre s’est produit aux environs de Sadabe. En mai 2020, l’épicentre d’un séisme d’une magnitude de 4,8 sur l’échelle de Richter a été localisé à 15 kilomètres au Nord de Sadabe. Il n’a pas laissé de dégâts.

