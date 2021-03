Questions à Henri ANDRIANJAFY – « Un enfant peut perdre la vision s’il y a retard du traitement »

Le Dr Henri Andrianjafy, ophtalmologue et ancien consul honoraire de Madagascar au Gabon, se lance dans un dépistage de masse de la santé oculaire à l’école. La négligence de la santé visuelle peut être néfaste, selon ses explications.

Vous avez effectué un dépistage de masse de la santé oculaire dans un établissement scolaire à Antananarivo. Quel est le résultat?

J’ai pu constater pendant ce dépistage, que la moitié des élèves de cette école avaient des troubles de la vue. Ils ont de la difficulté à voir les mots qu’on leur fait lire. Certains ont de sérieux problèmes, qui sont, toutefois, réparables. Mais, ces enfants ont besoin d’être soignés.

Est-ce normal qu’on soit touché par une maladie de la vision, aussi jeune?

On peut avoir ce problème, même à la naissance. Le souci, c’est que la maladie oculaire est difficile à détecter chez les enfants, étant donné qu’ils s’y adaptent. Ils ne s’en plaignent pas, surtout, s’ils peuvent voir avec l’autre œil. Souvent, ce n’est que vers l’adolescence, qu’on s’aperçoit de la maladie. Et malheureusement, c’est trop tard.

Quelles sont les causes de la maladie oculaire, chez les enfants?

Les facteurs de cette maladie sont multiples, mais elle est, souvent, héréditaire. Par exemple, moi, je suis myope et porte des lunettes, mes enfants pourraient, également, être atteints par la myopie. L’impact des écrans sur les yeux, c’est la fatigue. Je ne suis pas contre l’usage des écrans, mais cela ne doit pas être trop excessif. Il faut limiter leur usage.

Quel est le maximum d’heures par jour qu’un enfant peut passer devant un écran?

Le temps de suivre un film ou un dessin animé, soit, deux heures par jour, c’est normal pour un enfant. Il faut, surtout, éviter qu’il reste devant l’écran toute la journée. Cela va fatiguer ses yeux, surtout, s’il a des défauts oculaires. Mais même les adultes doivent limiter l’usage d’un écran. Pour ceux qui doivent travailler avec un ordinateur toute la journée, ils doivent reposer leurs yeux pendant quinze à vingt minutes, après deux ou trois heures passées devant l’écran.

Quels sont les symptômes de la maladie des yeux, chez l’enfant?

La tendance à se rapprocher de l’écran en est un. Normalement, un enfant doit s’asseoir à deux mètres de l’écran. Mais s’il a un problème des yeux, il va vouloir s’en rapprocher. Des larmes qui s’écoulent, l’irritation des yeux, des maux de tête, sont les autres signes. Mais seul un ophtalmologue pourra confirmer la maladie qui l’affecte.

À quelle fréquence doit-on effectuer la visite des yeux?

Un enfant qui a une maladie oculaire doit faire un contrôle tous les six mois. Si la maladie n’est pas encore confirmée, un contrôle des yeux doit s’effectuer tous les ans. Ce contrôle ne se fera pas, obligatoirement, chez un ophtalmologue. Les visites médicales, à chaque rentrée scolaire, suffiront.

Quels seront les impacts, si la maladie des yeux n’est pas traitée chez un enfant?

Un problème de vision est détectable dès l’âge de six mois ou de un an. On peut le corriger, s’il est traité à temps. Par contre, si la maladie n’est prise en charge que vers l’âge de 9 ou de 10 ans, ce sera trop tard. Le rattrapage sera difficile. L’enfant risque de perdre la vue. C’est pourquoi, il est nécessaire de dépister la maladie assez tôt, surtout, s’il y a une différence entre les deux yeux.

Quel message voulez-vous passer aux parents?

Ce que je désire le plus, c’est de conscientiser les parents à faire le contrôle de la santé oculaire de leurs enfants, tous les ans. Actuellement, les enfants commencent l’école vers l’âge de 3 ans. Ils peuvent bien faire le contrôle des yeux, pendant la visite de la rentrée scolaire. Tous les élèves doivent passer par cette visite médicale. C’est vrai que nous sommes un pays pauvre, mais la pauvreté ne doit pas être un prétexte. Si on a de la volonté, on peut tout faire.