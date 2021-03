Personne en situation de handicap – L’accès au service de réadaptation amélioré

Lancé depuis près de trois ans, l’accès aux services de réadaptation de qualité dans les îles ou PARI est un projet de l’Humanité Inclusion, financé par l’AFD en collaboration avec la direction de la lutte contre les maladies non transmissibles (DLMNT).

L’évaluation de ce projet a été effectuée hier au Motel Anosy « L’objectif global de PARI était de contribuer à l’amélioration des services d’appareillage et de réadaptation dans les villes de Toliara, Toamasina et Antsiranana en visant le rapprochement entre les professionnels de la réadaptation avec les patients hommes, femmes, filles et garçons », explique Lionel Merand, chef du projet PARI de l’HI.

Le projet est ainsi à destination des personnes en situation de vulnérabilité économique et sociale. Un dispositif d’aide financière pour l’accès aux soins de réadaptation des personnes vulnérables.

Une professionnelle continue le rapprochement des professionnels via une communauté virtuelle de la réadaptation. Des améliorations ont été effectuées au niveau des locaux et des équipements des SAR de Tuléar et Antsiranana.