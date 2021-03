Mandritsara – Un cyber terroriste réclame 5 millions d’ariary

Les cybercriminels se lancent dans les rackets à Mandritsara. Avant-hier, un utilisateur du réseau social facebook a contacté un titulaire de compte pour le faire chanter. Le maître chanteur réclame à sa victime une somme s’élevant à cinq millions d’ariary. En cas de refus, le quidam menace de publier sur facebook des vidéos et des photos intimes.

Le cyber terroriste communique avec sa victime par messages privés. Une fois le contact établi, il impose ses règles du jeu en multipliant les menaces. Dans ses correspondances, il explique la situation en signifiant qu’il est en possession d’éléments vidéo ainsi que d’images fortement compromettantes dont il pourrait faire une large publication à tout moment.

En cas de refus d’obtempérer, il met en garde et fait savoir qu’il ne va pas hésiter à lancer sur facebook les photos et les vidéos en question, d’un simple clic. L’individu s’adonne à pareille extorsion de fonds au moyen d’un faux compte. Toujours sur ses gardes, il refuse les appels téléphoniques et les communications vidéos. Néanmoins, il partage un numéro de téléphone cellulaire pour le versement par mobile monnaie de la somme réclamée.

Smartphone volé

Méfiant, il parle de porter ses menaces à exécution en cas de tentative visant à le retracer. Pensant avoir une emprise sur sa victime, il tente de dicter ses lois et prévient la personne qu’il fait chanter en indiquant qu’elle risque gros si elle se hasardait à prévenir la gendarmerie.

Le cyber-terroriste connaît sa victime. D’après ce qu’il avance, il serait de surcroît en possession de nombreuses informations.

Dans les messages qu’il adresse, le quidam fait clairement savoir qu’il habite à Mandritsara et qu’il n’a rien à craindre. Pour faire céder la victime, il confie que le montant qu’il a fixé serait discutable sans pour autant apporter une quelconque garantie du respect de la parole donnée.

Ne sachant plus à quel saint se vouer, l’individu racketté a partagé le dilemme auquel il est confronté. Des journalistes ont dénoncé cette nouvelle pratique, à la hauteur des méthodes des cybercriminels qui ne cessent de faire parler d’eux dans la capitale.

Mis au parfum de cette extorsion de fonds, les autorités locales sont en train de remonter les traces du maître chanteur. D’après les informations recueillies, il aurait réussi à mettre la main sur ces données grâce à un smartphone volé.