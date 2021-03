Mahajanga – Un professeur de l’université succombe au coronavirus

L’épidémie de coronavirus sévit à Mahajanga. La maladie à coronavirus a eu raison d’un professeur de l’université de Mahajanga, le weekend dernier. La victime, le professeur Befinoana, enseignant à l’Institut d’Odonto-Stomatologie de Madagascar (IOSTM) est décédé dans un hôpital de cette ville des fleurs, le 6 mars.

Il ne serait pas le seul à succomber de cette maladie à Mahajanga, ces derniers jours. La gendarmerie rapporte le décès d’une enseignante retraitée et d’un avocat. « Des personnes en meurent presque chaque jour, ces derniers temps », lance cette source qui a requis l’anonymat.

Le gouverneur de Mahajanga, Mokhtar Salim Andriatomanga, affirme la recrudescence de l’épidémie à coronavirus dans la région de Boeny.

« On ne vous cache pas que la maladie à coronavirus se propage fortement dans notre région. On peut constater la hausse des cas dans les hôpitaux », indique-t-il. Il invite tout un chacun à être vigilant et à appliquer les gestes barrières.

Il déclare, par ailleurs, le port obligatoire de s masques pour éviter la propagation du virus de Covid-19. « Je vous implore de porter un masque », lance-t-il.