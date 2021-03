Liste électorale – Deux millions de femmes à inscrire

Le perfectionnement du traitement de la liste électorale suscite de discussion. Les problèmes rencontrés au cours de la révision annuelle ont été au centre des débats à Alarobia, hier, en marge de la rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la société civile. Six millions de femmes atteignent l’âge de la majorité, si l’on en croit les résultats du recensement général de la population et des habitats en 2018. Tandis que quatre millions d’entre elles sont déjà inscrites sur le fichier électoral parmi les dix millions d’électeurs déjà comptabilisés dans la base de données de la CENI. En effet, deux millions de femmes sont à inscrire d’ici les prochaines élections.

La CENI indique que la statistique de la présence des femmes sur la liste est encore faible dans les parties Ouest et Sud-Ouest de Madagascar avec un taux de moins de 40%. Contraire­ment à certaines villes dont Antananarivo, Toamasina, Beloha, Maroantsetra, le chiffre s’améliore et dépasse les 50%. « L’inscription sur la liste ne devrait pas être minimisée car elle garantit le droit de vote des citoyens. C’est un critère fondamental » explique le commissaire électoral national Maria Sylvie Raharinari­vonirina.

Dictature masculine

La coutume, le manque de sensibilisation, la désinformation, le manque d’éducation seraient considérés par les acteurs des élections comme les facteurs de blocage dans la défaillance de la participation politique des femmes. La société civile dénonce ainsi la dictature masculine dans de nombreuses régions. Certaines cultures ne confèrent pas la liberté aux femmes de jouir de leur droit de vote. « Le jour du scrutin, des chefs de famille confisquent la carte électorale et la carte d’identité des femmes pour qu’elles ne puissent pas se présenter aux urnes », soulève Adrien Rava­hatra, un intervenant durant la rencontre à Alarobia.

Au regard d’autres acteurs, la sensibilisation des citoyens à s’inscrire dans la liste électorale nécessite une nouvelle approche. « Les acteurs devraient focaliser leur dialogue sur le côté culturel pour inciter les femmes à s’impliquer dans la politique. Cette méthode est possible dans des villages qui conservent encore la tradition », avance Omar El Camille Mektoub, membre de l’Antenimieran’ny Olobe eto Madagasikara. Une augmentation du nombre des femmes sur la liste est constatée au cours des cinq dernières années. En 2015, trois millions de femmes étaient inscrites, soit l’équivalent de 45,96%, contre quatre millions huit cent quatre vingt seize, soit 46,2% lors de la dernière révision fermée provisoirement le 28 février.