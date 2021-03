Épidémie de coronavirus – Les mesures de prévention à renforcer

Ceux qui sortent de chez eux sans un masque qui couvre leur bouche et leur nez seront, de nouveau, soumis à des travaux d’intérêt général (TIG). La Gendarmerie nationale annonce le renforcement des mesures pour empêcher la propagation du coronavirus. « La recrudescence de l’épidémie de coronavirus est constatée sur tout le territoire, ces derniers temps, notamment, au Centre et au Nord. (…) Nous allons bientôt entrer dans la période hivernale. (…) Des fermes sanctions seront appliquées à l’encontre des personnes qui bafouent les mesures barrières », déclare-t-elle, hier. Elle rappelle que les gestes barrières, à savoir, le port de masque, l’usage de gel désinfectant pour le lavage des mains, la distanciation physique de un mètre, sont, toujours, en vigueur. Beaucoup ont tendance à les oublier, en pensant peut-être que le virus ne circule plus à Madagascar, alors que l’épidémie repart de plus belle. À Antananarivo, à Nosy Be, à Mahajanga, à Antsiranana et à Toamasina, plusieurs porteurs du virus sont sous traitement, certains sont décédés.

Ce relâchement des gestes barrières a engendré cette recrudescence de l’épidémie à coronavirus. Tout un chacun, transporteur, commerçant, église, artiste, organisateur d’événement, forces de l’ordre, établissement scolaire, centre de santé, banque, sportif et simple citoyen, est invité à appliquer des mesures pour prévenir la propagation de la maladie, surtout à l’approche de la période hivernale.

Retour au confinement

Toutes entités se mobilisent pour dans cette nouvelle lutte. Les forces vives et les responsables des Fokontany vont participer au contrôle des respects des gestes barrières, avec les Forces de l’ordre. Par ailleurs, les endroits où des cas suspects de Covid-19 seront enregistrés, seront désinfectés. Les personnes qui succombent à la Covid-19 seront enterrées, immédiatement, dans la commune où le décès sera constaté. Toutes personnes qui sont entrées en contact avec des porteurs du virus doivent passer au test de dépistage et devront être confinés, en attendant le résultat du test. L’État veut éviter, au tant que possible, le retour au confinement.

« L’État fait le nécessaire pour éviter le reconfinement, étant donné que cela a eu des impacts négatifs sur l’économie du pays », réagit le ministère de la Santé publique, après l’instauration du deuxième confinement, à Maurice. Le gouvernement mauricien a décidé d’entrer dans un confinement total, depuis hier matin, avec quatre cas positifs, pour « empêcher la propagation du virus et protéger la population ». Madagascar a des centaines de porteurs du virus, sous traitement, répartis dans une dizaine de régions.