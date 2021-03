Crise sanitaire – La Banque mondiale offre une manne sociale

La Banque mondiale poursuit son appui indéfectible à la population malgache. Elle offre un financement supplémentaire pour renforcer les programmes nationaux de protection sociale.

De plus en plus de ménages extrêmement pauvres, victimes de la crise de Covid-19, vont avoir accès à des aides financières. La Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire d’un montant de 150 millions de dollars pour le projet de filets sociaux de sécurité. «Ce troisième financement supplémentaire soutiendra l’expansion des programmes nationaux de protection sociale pour protéger les ménages pauvres et vulnérables en zone rurale ainsi que la mise en œuvre d’un nouveau programme de transfert monétaire en milieu urbain. Ce programme mettra également en place une stratégie de sortie afin que ceux qui ont pu se relever puissent faire place à d’autres personnes dans le besoin pour bénéficier du programme », déclare MarieChantal Uwanyiligira, représentante de la Banque mondiale à Madagascar, hier.

Les programmes de protection sociale seront étendus à neuf districts des régions d’Alaotra Mangoro, d’Analamanga, d’Analanjirofo, d’Atsimo Atsinanana et de Menabe. Ainsi, le programme de protection sociale couvrira quatre millions de personnes, dans quatorze régions et vingt-neuf districts.

Filets sociaux limité

Les analyses de la Banque mondiale ont révélé qu’investir dans la protection sociale revêt un aspect économique. « La Covid-19 a montré qu’investir dans la protection sociale est le moyen le plus sûr pour permettre aux personnes touchées de subvenir à leurs besoins et de se relever, rapidement. Pour un dollar investi, vous en récoltez 2,52 en terme de retour d’investissement. C’est important », enchaîne Marie-Chantal Uwanyiligira.

Des efforts sont à déployer pour appuyer tous les ménages en difficulté. En dépit de cette expansion des programmes dans cinq régions, la couverture et le financement des filets sociaux de sécurité restent extrêmement limités. « Les programmes réguliers ne sont opérationnels que dans 8% des districts les plus pauvres et ne touchent que 6% des ménages en situation d’extrême pauvreté. La couverture par les filets sociaux de sécurité existants augmente à 10% des personnes extrêmement pauvres en période de crise (sécheresses, cyclones et le confinement pour contenir la propagation de Covid-19) », indique la Banque mondiale.

« Je sais que votre ambition est de toucher tout le pays et que vous êtes en train de faire des efforts dans votre propre budget. Je pense que avec ces engagements, nous y arriverons, petit à petit, mais sûrement. Nous essayons également, de trouver une ouverture pour aider les gens à s’en sortir, puisque nous ne voulons pas qu’ils restent dans l’assistanat », s’est adressée la représentante de la Banque mondiale à l’endroit du président de la République, Andry Rajoelina.