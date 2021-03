Concert classique de Midi – Le Chœur Miangaly envoûte par son romantisme

Émouvant, le concert classique en ode à l’amour transporte par la douceur et la volupté de chaque voix qui compose le chœur sur scène.

Les retrouvailles avec le chœur Miangaly enchantent une fois de plus sur la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Hier après-midi, dans le cadre de ce rendez-vous mélodieux incontournable, la troupe de jeunes chanteurs lyriques dirigée par Antsanirina Rakotoarimino conquiert. Avec sa 116ème édition, le Concert classique de Midi initié par l’association Madagascar Mozarteum s’affirme désormais comme une institution à part entière, à chaque mois.

Une quinzaine de chanteurs lyriques rentrent en scène à 13h tapantes avec Tolotra Rakotondraheliarivelo au piano. Des grands classiques des chansons de la Renaissance française aux chansons des Roses, bercent par la splendeur des voix du chœur Miangaly.

Douce poésie lyrique

Le chœur a enchaîné les intemporelles compositions de Clément Janequin (1485 – 1558), homme d’église et fin mélomane. Telle une douce poésie, chaque interprétation s’écoute et se savoure à travers les oreilles comme une histoire enivrante et mélodieuse. Dans un silence de cathédrale, le public privilégié qui assiste au concert se laisse captiver sur son siège. Les interprétations des fameux textes du poète lyrique autrichien Rainer Maria Rilk (1875 – 1926) sur les musiques composées par l’americanodanois Morten Lauridsen se succèdent. Les interprétations attendrissent l’auditoire par sa plénitude et sa légèreté. Une belle prouesse vocale et musicale de la part d’Antsanirina Rakoto­arimino et sa jeune troupe. Cette 116ème édition des concerts classiques de midi confirme les beaux jours à venir pour la musique classique à Madagascar.