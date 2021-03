Antsirabe – « Littérature au féminin » fédère les férus de lecture

La première édition est un franc succès pour le salon dédié exclusivement à la lecture et à la littérature, à l’Alliance française d’Antsirabe, ces deux derniers jours. « Littérature au féminin » conquiert la ville d’Eau les 8 et 9 mars, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, mais aussi dans la continuité du programme de l’Opéra­tion Bokiko menée par l’illustre auteure Michèle Rakotoson.

Entre la bande dessinée malgache et francophone, les romans, les manuels scolaires et autres livres numériques, les visiteurs ont découvert diverses facettes de la littérature contemporaine. « Littérature au féminin » est aussi une grande première pour la rencontre entre les auteures et bédéistes nationaux. Les auteures Mampianina Randria, Holy Danielle, Ony Donia, Michèle Rakotoson et Aina Michèle ont échangé avec les bédéistes Kim Koto, Ndrematoa et Farahaingo leurs univers. L’une des grandes figures de la culture locale, mais aussi nationale, Bekoto y était présent.

Une belle initiative qui tend à s’élargir dans d’autres régions de la Grande île, « Littérature au féminin » continuera son chemin en honorant les auteures nationales.