Accès banque Antsirabe – Trois hommes inculpés pour braquage

La police a clôturé les enquêtes préliminaires après le hold-up perpétré dans l’agence de l’organisme de microfinance Accès Banque à Antsenakely Antsirabe. Trois personnes soupçonnées d’avoir trempé dans l’affaire seront traduites ce jour devant le parquet près tribunal de première instance à Antsirabe. Parmi eux figurent deux agents de sécurité qui assuraient le service au moment des faits.

Cités en tant que témoins, les employés de l’agence de microfinance attaquée vont également comparaître. Le braquage a été commis dans la matinée de samedi aux alentours de 8 heures. D’après les préjudices déclarés aux forces de police, un pactole s’élevant à 148 millions d’ariary a été dérobé. Battu, un employé de la banque a été blessé.

L’acte a été perpétré au moment où les membres du personnel commençaient à rejoindre sporadique – ment leur lieu de travail. Surveillé par deux agents de sécurité désignés par une société de gardiennage, la banque est sise dans un domaine clôturé.

Sous les objectifs des caméras de surveillance, deux des braqueurs, portant des casques de motard, se sont introduits couteau et pistolet à la main. Ils ont ligoté les deux préposés à la surveillance et ont sommé les employés de se mettre à plat ventre. Ils ont ensuite demandé la responsable du coffre-fort. Très peu de temps après, une femme s’est manifestée pour l’ouvrir et les bandits n’ont plus eu qu’à se servir.