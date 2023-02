Un bilan encourageant.

132 018 arrivées touristiques ont été enregistrées à Madagascar en 2022, selon le rapport du ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto. 41% de ces visiteurs sont de nationalité française, 13% sont des italiens, 9% sont des Malgaches résidant à l’étranger, 4% sont des polonais, 3% proviennent de la République Tchèque et le reste vient des États-Unis ou encore de l’Allemagne.

En janvier 2023, Madagascar a accueilli 10 157 touristes, soit plus de cinq fois plus qu’à la même période de l’année dernière où le pays n’a accueilli que quelques 1898 visiteurs du fait que le ciel malgache n’était pas encore totalement ouvert, souligne le ministre du Tourisme.Pour ce premier semestre 2023, la tendance des réservations au niveau des compagnies aériennes qui desservent Madagascar est à peu près similaire qu’en 2019. Cette estimation a pu être obtenue grâce à une collaboration avec Forwardkeys, rapporte le ministre Joël Randriamandranto. Qui espère atteindre le niveau de 2019 pour cette année en matière.