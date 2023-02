TENNIS-CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U18 – Miotisoa vice-championne d’Afrique de double

La paire formée par la Malgache Miotisoa Rasendra et la Béninoise Gloriana Nahum s’est inclinée en trois sets 1/6 6/3 3/10 devant la paire marocaine tête de série numéro 1, Malak El Allami et Aya El Aouni. C’est le résultat de la grande finale du double au championnat d’Afrique U18, qui s’est joué hier, sur le terrain de Smash sporting club du Caire.

« Il n’y a pas à rougir devant le résultat car les deux championnes d’Afrique sont mieux classées que les deux vice-championnes. Aya El Aouni est classée 53e mondial junior tandis que Malak El Allami est 94e mondial junior. Miotisoa Rasendra et sa consœur du double ont bataillé dur, sans complexe, face à deux adversaires d’envergure », confie Dina Razafimahatratra coach de l’équipe nationale malgache lors du sommet continental.

Lors du premier set, la paire Miotisoa/Gloriana a eu du mal à entrer dans le match. Leurs vis-à-vis ont été expéditives et ont tout de suite pris le dessus sur les secteurs de jeu, au service, au retour et surtout à la volée. Au second set, Miotisoa Rasendra et son amie de double, Gloriana Nahum sont revenues sur le court avec de nouvelles attitudes et une bonne détermination.

Beau parcours

Les quatre filles se sont rendu coup sur coup. La paire Miotisoa/Gloriana a pris l’ascendant en réussissant à revenir dans le match et faire douter leurs adversaires en étant plus décisives au filet et sur les points importants. Elle a creusé l’écart en étant très chanceuse sur les trois premiers points. Miotisoa et Gloriana ont fini par égaliser à un set partout.

Pour se départager, les quatre filles ont engagé le dernier bras de fer par le super tie-break. Très vite, les deux Marocaines Malak El Allami et Aya El Aouni ont dominé les échanges et ont creusé l’écart. Elles ont remporté le dernier set en 10/3, un dernier set synonyme d’un titre de champion d’Afrique U18.

Malgré la défaite en finale, la Malgache Miotisoa Rasendra et la Béninoise Gloriana Nahum ont réussi une belle prestation et un beau parcours avec une victoire sur les Égyptiennes et les Sud-Africaines qui ont un niveau plutôt relevé par rapport à la concurrence. Durant ce sommet national, Dina Razafimahatratra n’a pas caché sa fierté face à la prestation que Miotisoa Rasendra a fait, sans oublier la victoire de Tefy Ranja Rabarijaona qui a surclassé le Sud-Africain Connor Thomas Doig 2/4 4/0 10/8, en match de classement. Ce jour (samedi), il affrontera le Tunisien Yassine Kerouat pour la lutte de dix-septième place contre les vingt cinq garçons participants à ce sommet continental.