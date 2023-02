Stratégie monétaire – La Banque Centrale opte pour la continuité

Le Comité monétaire de Banky Foiben’i Madagascar à la revue trimestrielle de la politique monétaire. À https://inspirations-tricot-crochet.blogspot.com /search/label/Carr%C3%A9s%20granny%20assemblage l’issue de la réunion, le Comité a décidé de maintenir les taux des facilités permanentes comme suit: le taux des facilités de dépôt à 8,10 % ; et le taux des facilités de prêt marginal à 10,10 %. Le resserrement de la politique monétaire de BFM entre mai 2021 et octobre 2022, a contribué à limiter la progression de l’inflation. Pour les prochains mois, BFM attend des effets plus significatifs de ce resserrement sur les prix qui se situent encore à un niveau élevé. Ces mesures prudentielles vont dans le sens souhaité par des banques primaires. Qui estiment avoir été lésées par ces contraintes financières destinées à endiguer le départ de la spirale inflationniste.