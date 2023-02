SANTÉ – La fermeture de certaines écoles paramédicales réclamée

Les écoles paramédicales forment, majoritairement, des chômeurs, à en croire les discussions lors de la Journée de réflexion sur l’amélioration des soins de santé durant la Conférence des ordres de santé, qui s’est tenue à Ambatobe, jeudi. «Le marché est déjà très saturé. Nous estimons à plus de dix mille le nombre de paramédicaux qui exercent d’autres emplois que les métiers de sage-femme et d’infirmier. Les écoles ne doivent plus former des paramédicaux, s’il n’y a pas d’emploi. Ainsi, les écoles paramédicales doivent être réduites, certaines doivent être fermées. Pour être diplômés, les étudiants en paramédicaux doivent être évalués par un seul examen national», a déclaré le porte-parole des Ordres de santé, le Dr Eric Andrianasolo. La formation en paramédicaux ne serait qu’un business pour certains établissements paramédicaux. «Beaucoup de bacheliers choisissent de devenir paramédicaux car ils pensent que c’est facile d’obtenir un diplôme avec cette filière. Qualifiés ou pas, ils obtiennent un diplôme lorsqu’ils paient les frais d’étude», lance Jean Valerien Rakotonandrasana, ancien président de l’association des paramédicaux. Il regrette la régression de ce métier. “C’est un métier noble. Mais la négligence de certains établissements l’a fait régressé.”, enchaîne cet infirmier. « Il ne s’agit pas d’une formation en coupe et couture. Des vies sont en jeu. Des vies qu’on ne peut pas racheter. », alerte-t-il.