MEURTRE – Le fils d’un policier et son ami écroués

Soupçonnés de coups mortels, le fils d’un policier et son camarade ont été envoyés en détention préventive, jeudi, à Farafangana. Quatre autres individus, présumés complices, ont été placés sous contrôle judiciaire et frappés d’interdiction de sortie du district. L’affaire a failli être étouffée car il implique le fils d’un inspecteur de police. L’acte a été commis dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022. De jeunes footballeurs buvaient de l’alcool à Ambalanomby après le match. L’ambiance a viré à une bagarre au cours de laquelle l’un d’eux a été bastonné en pleine tête. On lui a volé son téléphone lorsqu’il était à terre, inconscient. Malgré ses soins, il a succombé à ses blessures. La famille du défunt a porté plainte auprès du commissariat. Elle a perdu son temps car la police n’arrêtait pas de tergiverser. L’enquête n’a pas pu être clôturée. À la demande de l’avocat de la partie civile, le parquet a dessaisi la police de l’affaire. Il l’a transférée à la gendarmerie. Le fils du policier a été pointé du doigt par des témoins comme étant l’auteur principal du crime. Le portable du défunt a été retrouvé sur lui.