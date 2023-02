En matière civile ou commerciale, lorsque l’issue d’un litige en cours risque de porter atteinte aux droits d’un tiers ou lui procurer des avantages, la loi offre à celui-ci la possibilité d’entrer dans le litige. Il s’agit de l’intervention volontaire, prévu par les articles 359 et suivants du code de procédure civile malagasy.

L’intervention volontaire est une procédure permettant à une personne d’être partie dans un litige déjà en cours sans avoir été demandeur principal ou défendeur principal à l’origine, et de présenter ses prétentions et ses demandes devant le juge saisi du litige.

L’intervention volontaire est introduite par voie de requête.

Pour sa recevabilité, le code de procédure civile a posé deux conditions :

1. Les demandes de l’intervenant doivent être connexes aux demandes principales :

Cela veut dire que la requête en intervention volontaire doit concerner les mêmes faits que ceux exposés dans la requête initiale ou des faits étroitement liés à ceux-ci.

2. Les demandes de l’intervenant doivent relever de la compétence du Juge saisi du litige principal:

Par exemple, l’intervenant volontaire dans un litige devant la juridiction commerciale ne pourra pas demander la démolition d’un immeuble relevant de la compétence de la juridiction civile.

La requête en intervention volontaire peut être introduite à tout moment de la procédure tant que le juge n’a pas encore rendu sa décision. L’intervention volontaire peut même être introduite lorsque le litige est pendant devant la Cour d’appel.

Le code de procédure précise cependant que l’intervention volontaire ne peut retarder la résolution d’un litige lorsque celui-ci est en état de recevoir une décision.

Dès lors qu’il est installé dans le procès, l’intervenant volontaire peut déposer des conclusions, des pièces et plaider sa cause tout comme les parties principales au litige.

À la suite de la décision rendue, l’intervenant volontaire dispose de toutes les voies de recours ouvertes (Appel, cassation, etc.).

S’agissant d’une procédure judiciaire, l’assistance d’un Avocat est toujours recommandée.

Article rédigé par Maîtres :

Iantso Andriamitantsoa

Herinatohy Rasolonjatovo

Tsiresena Manjakahery

Stéphane Adriamanambahy

Avocats Stagiaires

Une collaboration entre le Barreau de Madagascar

et l’Express de Madagascar