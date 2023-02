GESTION DES DÉCHETS – Dépôt obligatoire des déchets de 3m3 à Mangatokana

Face à la prolifération des dépotoirs sauvages de déchets dans la ville, le service de l’assainissement et de l’embellissement de la ville, de la commune urbaine de Mahajanga, est désormais catégorique. Cette situation porte atteinte à la salubrité publique. Aussi est-il strictement interdit de déposer les déchets de plus de trois mètres cubes dans les bacs à ordures. Selon l’article 2 de l’arrêté publié par la commune urbaine de Mahajanga, le 8 février, portant interdiction d’émission de déchets de 3m3 et plus dans les bacs à ordures, toutes sortes de détritus sont à déposer directement à la décharge de Mangatokana et non plus dans les bennes. Des particuliers et entreprises déposent d’énormes déchets dépassant les bacs à ordures. Ils se répandent sur la voie publique et salissent chaussée et trottoir. Les coins isolés, notamment celui sur la route de Manapatanana, zone humide et zone de mangroves, sont transformés en dépotoir. Des personnes malveillantes persistent à y jeter des déchets tels que branchages et terres de remblais. De même, derrière le collège Saint-Gabriel à Mangarivotra, c’est vraiment insupportable car des tas d’ordures s’entassent depuis plusieurs années sur place. La ruelle est devenue impraticable et c’est aussi une zone rouge à cause de l’insécurité. Le service de la voirie de la commune de Maha­janga procède quotidiennement à l’enlèvement des ordures dans les dizaines de bacs déposés dans plusieurs points, et répartis dans les vingt six fokontany. Les dépenses en carburant sont défalquées dans le budget de la commune et l’organisation de ces opérations est méticuleuse. La ville de Mahajanga, dénommée cité des Fleurs, est l’une des grandes villes les plus propres de Madagas­car. Le balayage des rues est systématique, tous les matins, et effectué par de nombreux agents.