GESTION DES CATASTROPHES – Deux associations au chevet de cinq cents familles

Les habitants de la commune urbaine de Mahajanga n’ont pas été épargnés par le passage du cyclone Cheneso, en janvier. La prise en charge des victimes continue.

Mercredi, des dons de vivres ont été remis pour cinq cents familles concernées par l’association musulmane Ahmadiyya, dirigé par Ahmad Mujeeb, président et missionnaire en charge, avec l’ONG First Humanity ainsi que l’Office national de nutrition (ONN) et le Lion’s Club de Maha­janga.

Chaque famille a ainsi reçu 15 kilos de riz, trois kilos de sucre, deux kilos de black-eyes ainsi que deux paquets de spaghettis et cinq cents grammes de sel, deux morceaux de savon et deux litres d’huile.

L’ONN, représenté par le directeur adjoint, a remis deux tonnes de farines enrichies ou koba fenosoa (enrichie de vitamines). Tandis que le club de service Lion’s club a offert des pains. Les autorités locales conduites par le Préfet de Mahajanga, Lahiniaina Fitiaviana Ravelo­mahay, la présidente de la délégation spéciale de la commune de Mahajanga, Velomary Tonganirina Zafia­rinefo, ainsi que le point focal de l’ONN Boeny, soit le coordonnateur du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) Boeny, étaient présents durant la cérémonie de distribution de ces dons.

« L’Association musulmane Ahmadiyya de Mada-gascar aide les sans-abris de la province, touchés par les cyclones et les inondations. Notam­ment après le passage du dernier cyclone Cheneso. Nous travaillons avec l’ONG Humanity First, où la filiale se trouve en Allemagne et une succursale à Maurice. L’ONG aide les gens partout dans le monde, sans distinction de religion et de race, ni d’ethnie selon notre devise « amour pour tous, pas de haine pour personne », a déclaré Ahmed Mudassir, missionnaire et bénévole de l’association musulmane Ahmadiyya de Madagascar, mercredi dans son discours.

Les milliers de sinistrés ont été placés dans quatre sites différents lors des intempéries en janvier dernier. À savoir dans les EPP de Tsaramandroso cité, à Tsara­rano ambany, à l’EPP Fiofio et Firaisaina, pendant plusieurs jours, jusqu’au 31 janvier dernier.

« Nous sommes reconnaissants pour ces aides et dons. La distribution s’effectuera dans la transparence. La coopération avec les ONG et association est la bienvenue et encouragée », a déclaré le préfet de Maha­janga. La Croix-Rouge malagasy à Mahajanga et la Direction régionale de la population Boeny ont procédé aux vérifications et distribution de ces dons.