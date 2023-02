FOOTBALL – CAN – « 50% locaux et 50% expatriés » livre Nicolas Dupuis

Les compétitions africaines s’enchaînent. Après le magnifique parcours des Barea, médaillés de bronze au septième Championnat d’Afrique des nations, ce sera à l’équipe A de poursuivre la phase qualificative à la Coupe d’Afrique des nations.

Les hommes du sélectionneur Nicolas Dupuis joueront la troisième journée le 21 mars, à domicile, contre les Fauves de la République Centra­fricaine. Ils affronteront les Palancas Negras angolais une semaine plus tard. Au classement provisoire après la deuxième journée, Mada­gascar est en lanterne rouge crédité d’un point (-3). Le Ghana et l’Angola occupent respectivement la première et la deuxième place avec respectivement un cumul de 4 points devant la République Centrafricaine (1 point, -1).

Après le parcours exceptionnel des Barea Chan, qui de ces joueurs pourront intégrer dans l’équipe A?

En septembre, nous étions allés au Maroc jouer contre le Maroc, le Congo et le Bénin, avec de très beaux matchs. J’avais déjà de nombreux joueurs locaux dans l’effectif et on retrouve les mêmes aujourd’hui… sept ou huit qui ont joué les titulaires durant le Chan et qui ont joué contre le Maroc, le Congo et le Bénin. Je pense à Datsiry, Berajo, Tsiry, Nina, Tantely, Rojobe, Lalaina. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en A depuis un certain temps qui ont survolé le Chan… La surprise c’est Rakool, (…) Je ne pensais pas qu’il était capable dans un collectif d’être à ce niveau-là, (…) En plus il a marqué trois buts qui a fait la différence. Un pied gauche comme ça, on est obligé de le considérer (…) Il y aura de nombreux joueurs locaux, mais pas beaucoup plus qu’il y a eu jusqu’à présent.

Concernant les expatriés, qui sont susceptibles de former la sélection au prochain match contre la République Centrafricaine?

Tous les expatriés susceptibles d’être convoqués sont motivés, à l’idée de venir défendre les couleurs du pays. Ils étaient les premiers supporters des Barea Chan comme moi, ils les ont suivi de près parce qu’on a un groupe et il y a beaucoup de communications. Ils sont vraiment motivés. Je suis aussi en contact avec un ou deux joueurs qui peuvent venir nous renforcer sur des postes très précis (…) Malheu­reusement, je ne peux pas encore dévoiler leurs noms. Les anciens convoqués seront là, il y aura une très belle équipe. Si on fait un retour en arrière, les matchs contre le Ghana et l’Angola, on avait beaucoup d’absents, on jouait avec une moitié de l’équipe, mais cela avait permis à beaucoup de locaux de jouer et cela les a renforcés. Ils sont devenus très bons, mais là on aura tout le monde excepté les blessures. Sachez qu’ils seront tous au starting-block pour venir et ils ont envie de venir.

Avez-vous un plan de préparation en vue du prochain match prévu dans un mois et une semaine?

Malheureusement, là on parle des joueurs professionnels et on est obligé de respecter les dates Fifa (…) J’ai eu la fédération au téléphone et on s’est mis d’accord sur le premier match (…) mais la date Fifa commence le 20 donc, on ne sera pas là avant le 20 ou 21 au soir, et on n’aura que deux ou trois jours. On ne peut pas faire autrement. C’est ça la différence, le fait de taper dans les clubs professionnels et les joueurs professionnels appartiennent à leur club. Sachant que la date Fifa commence le 20, donc on ne peut pas les libérer avant le 19.

Organiser des matchs amicaux serait-il donc impossible?

Par le fait que la date Fifa commence le 20 et qu’on va jouer le 24 mars, avec le déplacement on va arriver le 21, on n’a pas le temps de faire des matchs amicaux. C’est le problème, on a réussi le Chan et la Can (2019) parce qu’on avait cinq semaines de préparation. Et là, on n’a pas de temps à préparer les choses, on va faire deux ou trois entraînements, donc c’est un autre travail, beaucoup plus compliqué, aléatoire, sachant qu’on va faire le deuxième match le 27 mars. Et contrairement à ce que j’ai pensé, le faire ici, on m’a appris qu’on va le faire à l’étranger, donc on aura à nouveau un déplacement, donc on aura un entrainement entre les deux matchs, donc aucune préparation.

Vu la contrainte de la date Fifa, serait-il faisable de regrouper les locaux?

Je pense que je vais faire en sorte de regrouper un peu la dizaine de locaux. Il y aura peut-être 50/50 en pourcentage entre expatriés et locaux, mais je ferai en sorte peut-être de regrouper un peu les locaux auparavant, même si je les connais tous, mais ils ne seront qu’une dizaine (…) On va essayer de négocier avec les clubs. On à cette chance de faire à Madagascar le premier match, donc cela peut nous permettre de gagner un ou deux jours. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement et c’est pareil pour toutes les équipes.

Madagascar est actuellement classé dernier. Aura-t-on encore la chance de se qualifier?

Je crois qu’on a encore toutes les chances. Centrafri­que, il faut respecter cette équipe, mais elle est à notre portée, donc on va jouer pour gagner. J’aimerai jouer les deux matchs ici pour gagner, mais on va jouer quoi qu’il arrive pour les deux matchs. Si on sort avec une victoire et un nul, on sera encore dans la course. Si on sort avec deux victoires ce sera bien.