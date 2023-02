ANOSIBE AN’ALA – Le mauvais état des routes empire

Après le passage de Cheneso, la route reliant Moramanga et Anosibe an’ala est complètement impraticable pour les véhicules. Les routes boueuses et en très mauvais état limitent la circulation sur cette route au deux-roues, selon les témoignages des habitants. «C’est la première fois qu’on transporte un mort sur une motocyclette depuis Anosibe an’ala vers Moramanga. L’accès pour les véhicules est très limité. C’est désolant et cela ne facilite pas notre vie quotidienne», regrette Tolotra, qui vit dans ce district de la région Alaotra Mangoro. Les habitants ont connu ce problème d’infrastructure routière depuis des années. Ils font appel à une réhabilitation sur cette partie. «Les poids lourds ne pourront pas passer. Au pire des cas et s’ils tentent de s’aventurer sur cette partie, ils finiront par avoir des problèmes dus à cette route», enchaine-t-il. Cette situation impacte l’acheminement des marchandises ainsi que des produits nécessaires pour les habitants. Lors du passage du cyclone Cheneso, l’augmentation du niveau des eaux combinée avec l’état initial de la route a paralysé cette portion de route.