Toliara – La piscine olympique de Toliara oubliée

Les travaux de construction de la piscine olympique de Toliara étaient prévus être achevés le 20 mai 2021. Mais jusqu’ici, il n’y a que du remblai.

Du remblai. L’infrastructure sportive prévue avoir une envergure importante en Afrique n’a pas encore une seule armature en béton jusqu’ici. Seul du remblai a été fait derrière le Jardin de la mer, endroit prévu pour son emplacement à Toliara dans le courant de l’année 2021. L’annonce avait été faite en 2019 quand le ministre des Sports de l’époque, Tinoka Roberto Raharoarilala était venu avec des techniciens constater le terrain et surtout le sol où serait érigée la piscine olympique de 50mx25m et une autre de 25mx25m.

En novembre 2020, des avancées ont été indiquées en soulignant que des experts japonais sont venus étudier le sol qui est très marécageux et qu’avec des techniques plus sophistiquées, la piscine pourrait y être construite. À cette époque, il a été dit que les travaux démarreraient sous peu et que l’entreprise Sams allait les réaliser. « La construction de la piscine olympique avec mille places assises se fera rapidement et la durée de la construction du gymnase est prévue pour 180 jours » avait-on annoncé ce jour-là.

À l’eau

Près d’un an plus tard, soit le 31 mai 2021, le ministre était revenu à Toliara, pas pour constater la finalisation de la piscine mais pour voir l’avancement des travaux de construction du nouveau gymnase de 4000 places et pour tenir une opération de distribution de vivres au stade Maître Kira.

L’emplacement derrière le Jardin de la mer de Toliara est une zone à mangroves qu’il a été difficile de remblayer. Un engin s’y est même embourbé avec une bonne partie du mastodonte dans la mer. Mais l’espoir des Tulearois s’est ravivé quand il a été annoncé que la technique japonaise permettrait de pallier le problème.

Mais, jusqu’en ce début de février 2022, aucun avancement n’est constaté. « Je peux tout simplement dire que la construction de la piscine olympique est en stand-by » a répondu le directeur régional de la Jeunesse et des sports de la région Atsimo Andrefana, Francklin Andriamanarivo. Tout comme le stade Maître Kira d’Anda­boly qui est resté sur le tas après la mise en place du tapis synthétique en mai 2020.

La réhabilitation de la tribune et du gradin est prévue dans le projet d’amélioration des infrastructures sportives de la région. Mais l’endroit est presque en ruine et devient insalubre pour les sportifs du samedi matin qui empruntent les couloirs de course et pour les footballeurs du week-end.

Par ailleurs, aucune annonce d’inauguration des autres infrastructures prévues pour la province de Toliara telles que les stades de Morondava, Fort-Dauphin, Ambovombe, Ampanihy, Sakaraha et les gymnases de Taolagnaro et d’Ampanihy, n’est faite jusqu’ici. Seul le gymnase de Toliara connaît un avancement de 65% selon la direction régionale de la Jeunesse et des sports Atsimo Andre­fana.