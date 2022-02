Région Diana – Le projet Kobaby remonte la pente

Le projet environnemental décentralisé Kobaby poursuit son chemin après une année de traversée de désert.

POUR des raisons financières, il a tenu sa quatrième réunion du Comité de Pilotage, hier, sous un format hybride présentiel/distanciel à Antananarivo et à Antsiranana, simultanément, avec une cinquantaine de membres délibératifs et consultatifs. Des agrégateurs y ont été également présents.

Notons que ce comité est l’organe délibératif chargé d’assurer la supervision de la mise en œuvre et de donner les orientations politiques et stratégiques du projet.

Cette fois , cette session d’activités 2021, le programme de travail annuel et budget 2022 ainsi que le manuel de suivi-évaluation. Mais avant de procéder à la validation, l’occasion a été saisie pour apporter plus d’éclaircissement sur le contexte difficile vécu par le projet.

Lors d’une série de présentation en visioconférence, le projet patine après trois années de mise en œuvre. Le fonctionnement du projet est financé par le premier versement d’un montant de 400 000 Euros hors paiements directs pour l’Assistance Technique. Cela explique la situation critique de trésorerie du projet.

Le taux de décaissement du PTBA ou Plan de Travail du Budget Annuel 2021 est estimé seulement à 16.09%.

Au niveau du projet, une succession de contraintes n’a pas permis le réabonnement des comptes du projet, en situation critique de trésorerie depuis octobre 2020 qui a eu pour principal effet une perte de sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires et une décapitalisation de ses acquis.

Plusieurs activités et approches promues par le projet ont été ainsi « récupérées » par d’autres projets et programmes, créant une frustration et une démotivation au sein du staff de l’Assistance Technique. Les missions sur terrain ont été réduites au strict minimum, réduisant ainsi le suivi des activités entreprises les années précédentes.

Subventions

En 2021, l’argent ne sortirait que pour des ateliers et du fonctionnement en raison de la perturbation de la comptabilité et des finances. Il y avait même certains techniciens qui ont quitté le projet pour un autre programme, faute de travail. Puis Kobaby est devenu en sous-effectif. Pour certains gestionnaires, ils ont eu leurs subventions. Un an après l’élaboration du projet, les activités sont donc passées et le montant a été sous-évalué….

Mais pour pallier à tous ces problèmes, le projet Kobaby , ayant la particularité d’être un projet intégré, décentralisé, multisectoriel et multi-acteurs, a dû absolument se retrousser les manches et a remis sur la table des projets prometteurs car la condition suspensive a été levée.

Fort de ses quarante mois de présence, Kobaby mettra en œuvre un projet novateur de conservation et de développement intégré et décentralisé.

Les membres du comité de pilotage ont validé les documents présentés avec quelques réserves pour lesquelles le projet s’est engagé à apporter des améliorations. Citons entre autres le souhait du Gouverneur Daodo Arona Marisiky à revoir le mécanisme de prise de décision, car la centralisation entraîne toujours la lenteur de traitement des dossiers. « Comment se fait-il que le projet Kobaby est un projet décentralisé, or les décisions sont encore prises dans la capitale. Ce qui handicape le projet et ralentit les activités. Maintenant, nous sommes tous victimes du faible taux de réalisation budgétaire, pourtant notre environnement se dégrade tous les jours », a-t-il souligné.

En fait, les actions vont concerner vingt-huit communes et deux communautés de communes. Ces dernières bénéficieront aussi de subventions afin de leur permettre de devenir co-gestionnaires d’Aires Protégées et porteurs de pratiques de bonne gouvernance de leur territoire. Une attention particulière sera donnée au maitre d’ouvrage, la Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable de la région Diana. Elle sera dotée de matériels informatiques et de matériels roulants.

Cette validation devra permettre au projet de disposer des ressources nécessaires pour suivre l’utilisation des subventions allouées aux six gestionnaires de neuf aires protégées prioritaires; cinq agrégateurs de quatre filières prioritaires, à savoir le miel, les fruits, le riz parfumé et la pêche durable. « Si l’année 2021 a été difficile pour le projet, la covid associée à une trésorerie limitée, l’année 2022 s’annonce laborieuse avec la mise en œuvre des actions de conservation au travers de six conventions de partenariat avec neuf gestionnaires protégées et de celles de développement avec quatre conventions de subventions en faveur de cinq filières à savoir le miel, les fruits, le riz parfumé et la pêche durable », a lancé Hanta Rabetaliana , coordonnatrice nationale du Kobaby.