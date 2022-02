Manjakandriana – Un bandit tué et deux autres capturés

Sept malfaiteurs ont attaqué une épicerie à Ambatomitokana Manjakandriana, avant-hier. L’un d’entre eux a été abattu lors d’une fusillade, si deux autres ont été arrêtés à leur domicile.

GRAND bandi­tisme. Sept hommes armés ont pris pour cible une épicerie à Ambatomitokana Ampaneva, du district de Manjakandriana, mercredi à 1h du matin. Un accrochage a coûté la vie à l’un d’entre eux.

À cette heure-là, le commerçant a téléphoné à la gendarmerie. D’après lui, une attaque armée était sur le point de se commettre dans son établissement, situé au bord de la route nationale (RN3).

Dans la foulée, le chef de poste d’Ambohimanarivo et ses éléments d’intervention ont rejoint les lieux. Ils y sont arrivés dix minutes après l’alerte. Les malfaiteurs ont ouvert le feu sur eux. Un échange de tirs a éclaté. Les scélérats ont utilisé des fusils de fabrication locale avec des cartouches de calibre douze. Ils avaient également sur eux des barres à pince et des pinces coupantes.

La fusillade s’est soldée par la mort d’un membre du gang. Les autres ont battu en retraite pour finalement prendre la fuite avec leur butin. L’épicier et sa famille sont sains et saufs. Selon eux, un portable, vingt cartouches de cigarettes et cinq bouteilles de boissons gazeuses ont été volés. Les truands voulaient bien dérober leur versement et tout leur argent.

Saisie

Le défunt de 35 ans a été identifié comme habitant à Miaramasoandro Avaratsena, de la commune de TalataVolonondry. Son corps a été déposé au fokontany d’Ambatomitokana en attendant sa famille. Originaire d’Antsirabe, il était vendeur de saucisses à Talata Volonondry depuis un an. Son arme a été saisie.

La filature a conduit à l’arrestation de deux autres coauteurs du crime. L’un, 41 ans, également vendeur de saucisses à Talata-Volonondry, s’est fait cueillir à son domicile vers 5h30 du matin. L’autre, 31 ans, est un cultivateur à Ambohi­manarina Ambohitrolomahitsy, du district de Manjakandriana. Il a été retrouvé sur son lit d’hôpital, dans le centre de santé de base (CSB II) local. Il a eu une fracture dans le dos après avoir sauté depuis l’étage du commerce pris pour cible.

Les quatre derniers auteurs principaux de l’acte restent introuvables. Ils détiendraient deux fusils artisanaux, a indiqué la gendarmerie.

Les criminels se sont réunis à Talata-Volonondry dans la nuit de mardi avant leur forfait.